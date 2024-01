Desde que anunció su segundo embarazo, en agosto del 2023, la presentadora y modelo Ashley Beth Pérez no se ha detenido en el proceso de preparación para la llegada de la nueva integrante de la familia.

La empresaria, a su vez, ha hecho partícipe a la audiencia de cada detalle relacionado con Amarilis Sofía, como se llamará la bebé que está por nacer. Compras, citas médicas, sesiones fotográficas y rutinas de ejercicios han sido varias de las experiencias que Pérez ha aprovechado para educar a otras familias.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, la comunicadora sorprendió al publicar un video mientras realizaba una intensa rutina de ejercicios, a cargo de la entrenadora personal Rocío Pérez Sancho.

“Dando todo y más. Ashley Beth Pérez preparándo su cuerpo para el gran día. El entrenamiento es salud física y mental, y sobre todo, en el embarazo, debemos de continuar nuestra rutina de entrenamiento no solo para el control de peso sino para prevenir otras condiciones y complicaciones que se podrían desarrollar en este periodo. Ashley se mantiene saludable en todos los aspectos para que su princesa llegue con todos los ‘powers’”, lee el escrito.

El equipo de “Pégate al mediodía”, espacio donde Pérez se ha destacado por los pasados meses, se encuentra muy entusiasmado por el pronto nacimiento. Esta tarde, la producción aprovechó para celebrar el “baby shower” de quien también colabora con la franquicia local de Miss Universe Puerto Rico.

“Dándole la bienvenida al fin de semana con un programa muy especial en ‘Pegate al mediodía’ celebrando el ‘baby shower’ de nuestra querida Ashley Beth. ¡Amarilis Sofía te esperamos con ansias!”, expresaron en las redes sociales de Wapa Televisión.

En agosto, días después de anunciar su embarazo, este diario conversó con Pérez, quien reveló la manera en que se enteró que cargaba otra criatura en su vientre.

“Justo cuando decidí operarme los senos (levantamiento de busto), que me enfoqué en esa operación, en la preparación preoperatoria, me operé, entonces ahí me entero que estaba embarazada. Yo lo deseaba, pero no lo esperaba”, detalló entre risas.