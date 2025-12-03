Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico repite como sede del “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC

Este sería el quinto año consecutivo en que se transmite este especial

3 de diciembre de 2025 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
31 de diciembre, 2024 San Juan, Puerto Rico Distrito T-Mobile Despedida de Año en el Distrito T-moible “Dick Clark’s Rockin’ Eve”. Foto por Stephanie Rojas Rodríguez (Stephanie Rojas Rodriguez)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Como ha ocurrido en los pasados años, Puerto Rico se prepara para recibir el nuevo año ante millones de televidentes en Estados Unidos. Esto se debe a que ABC y Dick Clark Productions anunciaron en la mañana de hoy que el “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026” inclurá nuevamente una parada en Puerto Rico, uniéndose a ciudades como Nueva York, Las Vegas y Chicago.

Este sería el quinto año consecutivo en que se transmite este especial.

La transmisión está pautada para el miércoles, 31 de diciembre de 2025, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. (hora de Puerto Rico) en ABC. Aunque el comunicado de prensa detalla una lista de superestrellas que se presentarán a lo largo del especial, incluyendo nombres como Mariah Carey, 50 Cent, Pitbull, Demi Lovato, Post Malone y Chance the Rapper, la producción no reveló qué artistas se presentarán en Puerto Rico, ni cuál será la sede del evento.

En los años anteriores, el especial se llevó a cabo en el centro de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar, un espacio que ha demostrado ser ideal para la logística de una transmisión de esta magnitud. Este evento, además, representa un impacto millonario y entre 2021 y 2024, el gobierno destinó sobre $15 millones para la celebración del evento.

El año pasado, la animación de la transmisión desde Puerto Rico estuvo a cargo de Dayanara Torres, Miss Universo 1993. Mientras, la presentación artística principal desde la isla fue del cantante boricua Luis Fonsi.

Pirulo y la Tribu deleitó al público con su música durante su presentación. Joseph Fonseca fue uno de los artistas invitados a tocar durante la despedida de año en el Distrito T-Mobile en San Juan.El merenguero Manny Manuel subió a la tarima del Distrito T-Mobile varios minutos antes de despedir el año 2023.
1 / 12 | Así fue la despedida en el Distrito T-Mobile. Pirulo y la Tribu deleitó al público con su música durante su presentación. - Stephanie Rojas

Este año marca la transmisión más larga en la historia del programa, añadiendo una hora y media adicional de programación para ofrecer ocho horas ininterrumpidas de música y con más de 85 canciones.

El programa será presentado por Ryan Seacrest y la debutante copresentadora Rita Ora desde Times Square, Nueva York. El rapero Chance the Rapper tendrá a su cargo la primera cuenta regresiva en horario central desde Chicago, mientras que la leyenda de la NFL, Rob Gronkowski, junto a Julianne Hough, debutarán como copresentadores desde Las Vegas.

Otros artistas que se presentarán durante las ocho horas que dura el especial están: 4 Non Blondes; 6lack; AJR; BigXthaPlug; Charlie Puth; Chappell Roan; Ciara; DJ Cassidy’s Pass the Mic Live! junto a Busta Rhymes, T.I. y Wyclef Jean; Goo Goo Dolls; Jess Glynne; Jessie Murph; Jordan Davis; KPop Demon Hunters: The Singing Voices of HUNTR/X - EJAE, Audrey Nuna and REI AMI; Leon Thomas; LE SSERAFIM; Lil Jon; Little Big Town; Madison Beer; Maren Morris; New Kids on the Block; OneRepublic; Rick Springfield; Russell Dickerson; The All-American Rejects; Tucker Wetmore y Zara Larsson.

La transmisión se podrá sintonizar en vivo a través de ABC y estará disponible al día siguiente en Hulu. Además, el especial se transmitirá en vivo a lo largo de 150 estaciones de iHeartRadio en todo Estados Unidos, incluyendo su aplicación.

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
