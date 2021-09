Luego de casi tres años desde que se transmitió la edición 2018 de “Nuestra belleza latina”, anoche los fanáticos del “reality” de Univision pudieron disfrutar el regreso del programa a la pantalla con 29 chicas que buscan su pase a la siguiente fase de la competencia.

Conducido por la presentadora y modelo mexicana, Alejandra Espinoza, “Mira quien baila 2021” cuenta este año con Giselle Blondet, Jomari Goyso, Daniella Álvarez y Adal Ramones como jueces. Su misión es elegir 18 participantes que deberán obtener tres “Sí” de la mesa del jurado para permanecer en la competencia.

Una de las historias que se presentó anoche fue la de la puertorriqueña Raishmar Carrillo de 25 años, quien con su historia de vida conmovió a todos los presentes, ya que creció sin una familia, de un hogar temporal a otro. En el proceso, según relató la modelo, también sufrió de abuso sexual.

PUBLICIDAD

Los jueces no pudieron evitar emocionarse con el duro relato, sobre todo Álvarez, quien dijo conectar con Carrillo desde el dolor y, con mucho orgullo, le mostró la prótesis de su pierna izquierda, demostrándole que ella también ha sobrevivido a pruebas difíciles.

“De niña, mi mamá y mi papá no estuvieron ahí para poder cuidarme. Ellos fueron usuarios de drogas y deambulantes, y eso hace que yo caiga bajo el Departamento de la Familia. Estuve de hogar en hogar, en hogar hasta que cumplí mi mayoría de edad. Las navidades, semana de Acción de Gracias, siguen siendo las fechas más difíciles para mí...”, contó la modelo en su vídeo de intruducción.

La tercera finalista de Miss Mundo Puerto Rico 2021, continuó con el relato de uno de los sucesos más duros que le tocó vivir en un hogar sustituto.

“La pareja de mi mamá sustituta me había enseñado que el abuso sexual era juego y era normal y yo crecí haciendo cosas que un niño no debe hacer. Ya ella sabía que si decía lo que estaba pasando, me iban a remover. Crecí durante toda mi infancia pensando que yo era una mala persona, pero ahora de adulta es que sé que eso era maltrato y que no era mi culpa. Decir que mi historia no me define, sería huirle a la realidad. Pero no me va a limitar. Mi historia es mi principio, pero no mi final”, puntualizó.

Este año, al igual que siempre, según Espinoza en entrevista con El Nuevo Día, la belleza pasará a un segundo plano. La esposa del coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero fue más allá y detalló otras cualidades que también son representativas del encanto femenino.

“Fíjate, sinceramente, siempre el físico ha sido completamente punto y aparte. Para una persona poder sobresalir se requiere de muchas cosas más y yo sé que ‘Nuestra Belleza Latina’ tiene la palabra ‘belleza’ en el título, pero la belleza no solo se puede ver. También se puede sentir cuando la chica tiene algo para dar. Cuando tienen un ángel, es belleza; cuando habla y te deja hipnotizado, es belleza; como se proyecta, eso es belleza. Los jueces la van a tener bien difícil este año”, adelantó.