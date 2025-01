Rebeca Valentín luego de ser eliminada de “Exatlón Estados Unidos All-Stars”: “Lo di todo”

Con alusión a la valentía que habita en su apellido, la modelo, atleta y empresaria Rebecca Valentín fue la eliminada del domingo en “Exatlón Estados Unidos All-Stars 9″. La puertorriqueña se despidió de la competencia por todo lo alto, luego de intentarlo hasta la última gota de energía.

Sobreponiéndose a un esguince que ya prácticamente la dejaba sin posibilidades de salvación, la “Mujer Maravilla”, como le apodaron sus compañeros, decidió continuar la prueba. Aunque perdió, como era de esperarse, al ser un duelo de carrera con obstáculos, se llevó el respeto y la ovación.

“Lo di todo, porque soy una persona valiente y capaz. Nunca me había lesionado de esta manera y no eran malos los consejos de que me retirara, porque lo primordial es la salud, pero todos en mi familia saben que lo hice es lo que me representa”, expresó.

La boricua reconoció que se visualizaba “mucho más lejos” en la competencia y ahora le pide a Dios que le otorgue sabiduría para entender y sobrellevar este tipo de momentos.

“Siempre me voy con la frente en alto y lo hago con una Rebecca mucho más empoderada”, dijo antes de despedirse.

Ayer, Valentín acudió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento por el apoyo a lo largo de la temporada. Cabe destacar que los boricuas Valeria Sofía Rodríguez y Jeyvier Cintrón se mantienen en la competencia.

“Valentía, fe y agradecimiento, de eso estoy hecha. Una mezcla de emociones, con más dolor en el corazón que en mi tobillo derecho. Gracias, gracias a todos los que me apoyaron, lo disfrutaron, me defendieron y me brindaron sus mejores deseos para una sana competencia. ‘La competencia más feroz del planeta’, ‘Exatlón Estados Unidos’, rodeada de los mejores atletas”, comenzó.

La integrante del equipo “Contendientes” añadió: “Me exigió todo de mí, pero qué mucho lo disfruté. Me regaló el mejor momento en las arenas junto a mis padres. Me permitió demostrar quién soy desde lo más genuino hasta lo más aguerrida. Me dio la oportunidad de hablar sobre el mensaje de Dios, ese que es de amor y misericordia. Me llevo amistades nuevas y nuevas memorias que me desbordan el corazón de emoción.¡Siempre será un orgullo para mí representar a Puerto Rico en cualquier faceta que sé hacer".

Quien también se destacó en los certámenes de belleza tuvo un agradecimiento especial para su compañero, Emmanuel De Jesus Jaquez Arnaud. “¡Querido amigo gracias por ser tan tú conmigo en cada carrera y cada momento que pasamos juntos!“, dijo.