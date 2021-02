El actor Rob Lowe, quien saltó a la fama en 1983 por su participación en “The Outsiders”, dijo que no se arrepiente de haber rechazado el rol de Derek Shepherd en la exitosa serie “Grey’s Anatomy”, en una entrevista con Variety.

Luego de ser contactado por la cadena ABC, Lowe desestimó la propuesta y aceptó en cambio ser el protagonista de “Dr. Vegas”, una producción que duró tan solo una temporada, de la cual tres episodios ni siquiera salieron al aire.

“Esto es lo que la longevidad, la experiencia y la recuperación te dan. No hay accidentes. Cualquier decisión a la que llegas, si la encaras desde la perspectiva correcta, nunca es errada”, sostuvo el actor, quien cree que Patrick Dempsey fue la persona indicada para encarnar a Dr. Shepherd, apodado “McDreamy”.

Dempsey, un año más joven que Lowe, de 56, figuró en las primeras 11 temporadas de “Grey’s Anatomy”, entre 2005 y 2015, hasta que su personaje murió en un accidente automovilístico.

“Yo en ese rol no [hubiese sido] tan interesante como Patrick [Dempsey]. Si hubiera sido yo, [los fans] no me habrían llamado ‘McDreamy’, me habrían llamado Rob Lowe”, consideró Lowe, que declaró estar agradecido de no haberse embarcado en el éxito televisivo, que por su longevidad le habría impedido realizar otros proyectos que hoy recuerda con agrado.

“Si hubiera hecho ‘Grey’s Anatomy’, no podría haber estado en ‘Parks and Recreation’. Ya eso es suficiente para mí”, agregó el actor.

En 2019, Lowe dijo en broma en un programa de televisión que rechazar el rol de Shepherd le costó “probablemente 70 millones de dólares” y agregó: “La vi cuando salió y cuando empezaron a decirle ‘McDreamy’ al doctor apuesto pensé: ‘Sí, eso no es para mí’”.

Patrick Dempsey retomó el rol de Shepherd –apareció en un sueño de la protagonista Meredith (Ellen Pompeo), internada por un cuadro severo de Covid-19– en la decimoséptima temporada de Grey’s Anatomy, que estrenó en noviembre.