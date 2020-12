Los talleres de trabajo en la televisión local siguen cerrando y cada vez son menos. Por eso, la presentadora Saudy Rivera Soto siente que su nuevo proyecto “A fuego con Saudy” se convertirá en un vehículo para darle promoción y exposición a un sinnúmero de artistas que cada vez tienen menos foros en la televisión para exponer su talento y sus propuestas.

“Vamos a rescatar el taller local y a la televisión local, creando talleres como este y dándole el foro necesario a los artistas, a las figuras públicas y a los ‘influencers’”, indicó la presentadora al describir el programa que estrenará el próximo lunes, 7 de diciembre, a las 10:00 p.m. en Mega TV. “Es un modelo creado, la rueda ya está inventada, lo que estamos es adaptado a los tiempos, a la realidad que estamos viviendo, sin dejar afuera la situación de la pandemia. Vamos a tener secciones como ‘La mesa caliente’, donde vamos a tocar los temas más sensitivos del día a nivel social y político, entre otros. Vamos a tener un surtido de todo lo que el público quiere ver, y que por años se ha mostrado en proyectos como ‘Anda pal cará’ y ‘No te duermas’, entre otros”, adelantó.

Durante el programa, que se transmitirá de lunes a viernes con una duración de una hora, la periodista contará con el apoyo del animador Aniel Rosario, quien hará entrevistas en la calle e intervenciones puntuales. “Ese muchacho lo que tiene es una energía y alegría eterna y eso a mí me gusta mucho. Él se va aconvertir en el Rey de la Calle”, explicó Rivera Soto. Además, tendrá una importante participación el comediante Freddy Vega con su personaje “Magda”, quien le dará el toque picante y gracioso. “Este es un personaje que ya estuvo con nosotros en ‘Papeleta Rosa’, y que lo adopté, ya que me encanta, ya que es pura comedia. Magda estará a cargo de paquetes de historias interesantísimas que se grabarán en la calle”, explicó.

La comunicadora será anfitriona y productora del espacio, cuya vigencia será de tres meses.

“A fuego con Saudy” también se verá a la misma hora en el canal Mega OrlandoTV , que inauguró en septiembre, por lo que tendrán interacciones al aire con reporteros desde el estado de Florida. “Así que también estaremos conectados con los puertorriqueños que viven esta ciudad”, añadió la empresaria y dueña del negocio Sweets Gallery by Saudy en Hato Rey. El programa contará con música en vivo, provista por la banda Radio Maniaco, además del sonido mezclado por DJ Salinas.

Nuevo comienzo

Luego de trabajar por 10 años en el desaparecido programa “Dando Candela”, que se transmitía en Telemundo, Rivera Soto se vio en la necesidad de comenzar a buscar nuevas oportunidades para poder seguir trabajando en la televisión. Fue así que le presentó a los ejecutivos de Mega TV una propuesta que había ideado desde el 2008 y logró llegar a un acuerdo para transmitir el programa “Papeleta rosa”, dedicado al tema político en los meses antes de las elecciones generales. El programa fue uno de temporada, que terminó en noviembre pasado. “Ya cuando se estaba acabando el contrato, Mega TV no quería que me fuera y me hicieron una propuesta para crear algo nuevo en el horario de ‘late night’, donde no hay nada igual en ese horario”, comentó la personalidad de la televisión local. “De ahí surge ‘A fuego con Saudy’ un nombre que sugirió Víctor Roque, gerente de la estación, y que creo que me define muy bien. Porque ‘a fuego’ puede significar muchas cosas, como que la historia esté caliente o la entrevista esté fuerte”, explicó.

Saudy aseguró que lanzar un proyecto nuevo en un momento en que los problemas económicos se reflejan en la oferta de los medios de comunicación es reflejo de su personalidad. “Logré hacer este programa porque lo luché, porque no me rendí, porque hay que reinventarse y no se puede tener miedo”, añadió. “Logré que me escucharan, porque cuando uno tiene el deseo de hacer las cosas, te mueves hasta que se abren esas puertas. Esa energía y deseo de conseguir lo que quiero, ha sido una bendición”, reiteró.

Meses de prueba

Los próximos meses van a ser de prueba para “A fuego con Saudy” y van a determinar si le dan continuidad al programa a partir del 2021. “Este es es un proyecto para tres meses, en los que la estación lo tomará en cuenta para su programación para el 2021. Pero va a quedar tan chulo, que yo sé que nos vamos a quedar y que el público nos va a apoyar”, destacó presentadora. “El apoyo al taller local es bien importante. Nos estamos acostumbrando a que menos es suficiente, y vamos viendo cómo se sigue apagando la industria de los espectáculos, del entretenimiento y el teatro, entre otros. Yo le pido al público nos de ese voto de confianza para apoyar a la clase artística y a todas esas figuras que influyen a través de las redes sociales”.