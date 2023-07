Lo que comenzó como un rumor hace unas semanas, Telemundo lo confirmó a través de sus redes sociales. La modelo peruana Shirley Arica fue expulsada de “Los 50″, el nuevo “reality show” de la cadena de televisión hispana, que se estrenará el próximo 18 de julio.

La expulsión se dio tras haber incumplido con una de las reglas de su contrato que indicaba que no podía tener ningún contacto físico con otros participantes, a menos que sea de mutuo acuerdo.

Según un vídeo publicado en el Instagram Telemundo Realities, Arica tuvo un fuerte altercado con la actriz mexicana Thali García, quien le pidió que se fuera del cuarto que compartían. El mandato provocó un enfrentamiento que terminó con golpes.

Los visuales, que ya aparecen en otras plataformas como Facebook y TikTok, muestran cómo ambas artistas intentaron irse a las manos, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para separarlas.

En este video se pueden escuchar los gritos que intercambiaron. García le reclamó a Arica por haberla empujado. Por su parte, la modelo peruana aseguró que la actriz mexicana insultó a su madre.

“Nuestra representante fue eliminada, mejor, dicho, fue sacada del ‘reality’ casi en los primeros días. Bueno tuvo un encontrón con la actriz mexicana Thali García, que se hace la mosca muerta. Yo la verdad estoy con Shirley Arica”, mencionó el tiktoker Ric La Torre.

Hace unas semanas, Arica publicó un reflexivo mensaje en sus redes sociales. Desde sus distintas cuentas manifestó que se alejaría durante un tiempo de las plataformas digitales, pues no estaba atravesando un buen momento.

“He pasado tanto en la vida que solo me toca sacarle la lengua. Aunque nadie sepa lo de uno; hoy no paso un buen momento. Decirles a todas esas personas que me quieren y me escriben, que volveré muy pronto y más fuerte. A veces no es bueno ocultar lo que sentimos y hacer como si nada pasará, exterioricemos y aceptemos los procesos”, comentó.