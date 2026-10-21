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“Son unas provocadoras profesionales”: Alicia Machado y Yina Calderón protagonizan el primer encontronazo de “Juego de Villanos”

¿Cuál fue el detonante? Aquí lo que pasó el primer día de convivencia

21 de octubre de 2026 - 9:50 AM

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Alicia Machado. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El primer enfrentamiento de “Juego de Villanos”, el nuevo “reality” de Telemundo que estrenó en la noche del martes, no tardó en llegar.

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La actriz y ex Miss Universe Alicia Machado protagonizó un tenso momento con la colombiana Yina Calderón y la modelo venezolana Aleska Génesis, durante el estreno del “reality” de Telemundo.

En un video que circula en las redes sociales, Machado aparece saludando a varios de los concursantes al llegar a las instalaciones del programa. Sin embargo, cuando pasó frente a Calderón y Génesis, siguió de largo sin dirigirles la palabra.

“¡Ay, no nos saludaron! ¡Qué tristeza!”, comentó Calderón, mientras Génesis reaccionaba a la situación. A su lado se encontraba el también participante Sergio Mayer, quien observó el intercambio.

El gesto de Machado marcó uno de los primeros momentos de tensión de la competencia, en la que las diferencias entre algunas de las figuras ya habían salido a relucir antes de comenzar la convivencia.

En otro momento, también relacionado con las maletas, Machado le empuja las valijas de Calderón. En ese momento, la ex reina de belleza le increpa que esa no es su habitación y que busca provocarla. “Escogimos los cuartos y ella viene con la maleta a tirarnos las cosas y a dormirse aquí”, explicó Machado, a lo que Calderón contestó: “esto es un juego”.

“Tengo clarísimo quién es mi enemiga”, aseguró también Machado.

“Son unas provocadoras profesionales”, reaccionó por su parte Mayer a todo el alboroto de ese primer día.

¿Por qué hay tensión entre Alicia Machado y las participantes?

La relación entre Machado y Calderón ya estaba marcada por los comentarios que la colombiana había hecho sobre la exreina de belleza. En declaraciones a distintos medios, Calderón se burló de los años transcurridos desde que Machado ganó Miss Universe y afirmó que había sido coronada “en la época de los dinosaurios”.

Las diferencias también se han manifestado dentro del programa. Según reportes de medios de entretenimiento, Machado lanzó por una ventana la ropa de Calderón, en medio de una disputa relacionada con la cama de la participante Nahomi Mejía.

Por su parte, Machado también ha expresado su distanciamiento de Aleska Génesis y ha manifestado que prefiere ignorarla.

Awilda Herrera, Luca Onestini y Alicia Machado.Awilda Herrera – Con carácter, experiencia y una presencia que naturalmente llama la atención, Herrera sabe desenvolverse en ambientes donde la convivencia pone a prueba el temperamento. Directa y determinada, no suele cambiar de postura para evitar una discusión y defiende sus ideas con firmeza.Sandra Itzel – Llega con una larga trayectoria como actriz y cantante, pero sus más recientes participaciones en realities han dejado ver una faceta mucho más intensa de su personalidad. Después de años frente a las cámaras, ha demostrado que no se deja intimidar fácilmente: es emocional, frontal y competitiva, y cuando siente que la atacan, responde. Su paso por la sexta temporada de La Casa de los Famosos dejó claro que puede generar rivalidades y sostener confrontaciones que rápidamente se convierten en parte de la historia del programa.
1 / 19 | "Juego de Villanos": Estos son los participantes del nuevo "reality" de Telemundo . Awilda Herrera, Luca Onestini y Alicia Machado. - Suministrada

¿Quiénes participan en “Juego de Villanos”?

Conducido por el presentador mexicano Facundo, el reality reúne a 18 figuras del entretenimiento hispano, entre ellas Alicia Machado, Yina Calderón, Aleska Génesis, Sergio Mayer, Salvador Zerboni, Plutarco Haza, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera, Miguelito, Nahomi Mejía, Lis Vega, Sandra Itzel, Alex Caniggia, Yamil, Julia Argüelles y Alex Ghita.

Con el primer intercambio de tensiones desde su estreno, el programa comienza a mostrar las diferencias que podrían marcar la convivencia entre sus participantes.

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