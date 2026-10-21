“Son unas provocadoras profesionales”: Alicia Machado y Yina Calderón protagonizan el primer encontronazo de “Juego de Villanos”

El primer enfrentamiento de “Juego de Villanos”, el nuevo “reality” de Telemundo que estrenó en la noche del martes, no tardó en llegar.

La actriz y ex Miss Universe Alicia Machado protagonizó un tenso momento con la colombiana Yina Calderón y la modelo venezolana Aleska Génesis, durante el estreno del “reality” de Telemundo.

En un video que circula en las redes sociales, Machado aparece saludando a varios de los concursantes al llegar a las instalaciones del programa. Sin embargo, cuando pasó frente a Calderón y Génesis, siguió de largo sin dirigirles la palabra.

“¡Ay, no nos saludaron! ¡Qué tristeza!”, comentó Calderón, mientras Génesis reaccionaba a la situación. A su lado se encontraba el también participante Sergio Mayer, quien observó el intercambio.

El gesto de Machado marcó uno de los primeros momentos de tensión de la competencia, en la que las diferencias entre algunas de las figuras ya habían salido a relucir antes de comenzar la convivencia.

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En otro momento, también relacionado con las maletas, Machado le empuja las valijas de Calderón. En ese momento, la ex reina de belleza le increpa que esa no es su habitación y que busca provocarla. “Escogimos los cuartos y ella viene con la maleta a tirarnos las cosas y a dormirse aquí”, explicó Machado, a lo que Calderón contestó: “esto es un juego”.

“Tengo clarísimo quién es mi enemiga”, aseguró también Machado.

“Son unas provocadoras profesionales”, reaccionó por su parte Mayer a todo el alboroto de ese primer día.

¿Por qué hay tensión entre Alicia Machado y las participantes?

La relación entre Machado y Calderón ya estaba marcada por los comentarios que la colombiana había hecho sobre la exreina de belleza. En declaraciones a distintos medios, Calderón se burló de los años transcurridos desde que Machado ganó Miss Universe y afirmó que había sido coronada “en la época de los dinosaurios”.

Las diferencias también se han manifestado dentro del programa. Según reportes de medios de entretenimiento, Machado lanzó por una ventana la ropa de Calderón, en medio de una disputa relacionada con la cama de la participante Nahomi Mejía.

Por su parte, Machado también ha expresado su distanciamiento de Aleska Génesis y ha manifestado que prefiere ignorarla.

1 / 19 | "Juego de Villanos": Estos son los participantes del nuevo "reality" de Telemundo . Awilda Herrera, Luca Onestini y Alicia Machado. - Suministrada 1 / 19 "Juego de Villanos": Estos son los participantes del nuevo "reality" de Telemundo Awilda Herrera, Luca Onestini y Alicia Machado. Suministrada Compartir

¿Quiénes participan en “Juego de Villanos”?

Conducido por el presentador mexicano Facundo, el reality reúne a 18 figuras del entretenimiento hispano, entre ellas Alicia Machado, Yina Calderón, Aleska Génesis, Sergio Mayer, Salvador Zerboni, Plutarco Haza, Luca Onestini, Arleth Terán, David Ponce, Awilda Herrera, Miguelito, Nahomi Mejía, Lis Vega, Sandra Itzel, Alex Caniggia, Yamil, Julia Argüelles y Alex Ghita.