Taylor Swift, otra vez va por el MVP del Super Bowl

Una llegada sin prisas

Esta vez no tendrá que echar cuentas ni correr para estar a tiempo puesto que su histórica gira ‘The Eras Tour’ acabó en diciembre del año pasado. Las especulaciones este año giran más en torno a si Swift participará o no como invitada junto a Kendrick Lamar , la estrella del show del intermedio.

No parece probable, pero Lamar y Swift tienen una colaboración en el remix de ‘Bad Blood’ del álbum ’1989′ (2014). Hablando de canciones de Swift, quien todavía no ha sido la estrella musical de un show del Super Bowl, The New York Times recordó esta semana la canción ‘gold rush’, de su disco ‘evermore’ (2020), por una parte de la letra: “Me veo caminando con sigilo por tus suelos de madera, con mi camiseta de los Eagles colgando de la puerta”.