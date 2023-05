El resto del 2023, y el próximo año, los programas tipo “reality shows” continuarán como protagonistas en la cadena de televisión de habla hispana Telemundo. En esa línea, aunque “Top Chef VIP 2″ todavía no ha entrado a su etapa decisiva, la compañía ya comenzó a promocionar su nueva apuesta estelar en la materia.

“Los 50″, una novedosa competencia en la que cincuenta estrellas vivirán juntas en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego impredecible.

“Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece”, anunció la cadena en el primer video promocional.

En este “reality show” los famosos se enfrentarán a los desafíos planteados por un maestro de juego enmascarado al mismo tiempo que deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación.

En cada juego participarán con la esperanza de agregar dinero al gran premio que puede sumar hasta $400,000. Al final, solo un jugador se llevará el dinero y, por primera vez en Telemundo, un seguidor del programa también ganará una parte del galardón.

Posibles participantes

Aún Telemundo no ha confirmado quiénes serán las celebridades que concursarán en esta competencia, pero se sabe que la cadena ha contactado con diferentes exhabitantes de “La casa de los famosos” para que formen parte de esta nueva aventura televisiva.

Aunque no especificó de qué se trataba, Daniella Navarro dio a conocer recientemente en una transmisión en vivo en Instagram que Telemundo la buscó tanto a ella como a su novio Nacho Casano para formar parte de su nuevo programa.

“Efectivamente el señor Casano y mi persona fuimos invitados al ‘reality show’ que va a empezar en la cadena Telemundo”, informó la exhabitante de “La casa de los famosos 2″.

La actriz venezolana se vio, sin embargo, obligada a declinar la invitación por motivos médicos.

“La cadena se portó espectacular en negociación, en todo. Todo fue muy bien de parte de la cadena, pero yo médicamente, aunque ellos pusieron que iban a adaptarse a mis cosas médicas de salud, mi doctor no aprobó la parte médica y se opuso un no rotundo donde mi mánager Daniel Ferrer dijo ‘está primero tu salud Daniella y no estás lista’”, explicó Navarro. “Me iba a arriesgar a entrar a un “reality show” donde no podía estar al 100″.

Según especulan algunos medios dedicados a la farándula y al entretenimiento, Manelyk González, Dania Méndez, Julia Gama, Rafael Nieves, La Bebeshita, Vanessa Arías, Anahí Izcali, Rey Grupero y José Ron podrían tener un lugar en el programa.

Al detalle

Este formato ya ha calado en otros países como Francia, en donde hicieron este “reality” bajo el nombre de “Les Cinquante”. Es muy probable que el estreno sea para luego de “Top Chef VIP 2″, que emite la cadena de televisión y que aún le queda bastante tiempo en pantalla.