Telenovela “María Mercedes” llega a streaming y en versión HD

María Mercedes al principio fue pensada para la actriz Victoria Ruffo, pero ésta no estuvo convencida del todo con la historia y la rechazó, entonces el productor Valentín Pimstein pensó en Thalía, quien aceptó el protagónico no sin antes pedirle un cambio, que su personaje no tuviera joroba, ya que esta historia se basaba en la telenovela Rina, la cual fue protagonizada en 1977 por Ofelia Medina; después de esto la también cantante se puso bajo las órdenes de Beatriz Sheridan que la dirigió.