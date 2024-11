The Onion compra Infowars en subasta respaldada por familias de víctimas de tiroteo en escuela primaria Sandy Hook

The Onion adquirió el sitio web, las cuentas de redes sociales. el estudio en Austin, Texas, las marcas registradas y el archivo de video de la plataforma de teorías de conspiración. Hasta el momento, no se ha revelado el precio de venta. The Onion dijo que su “anunciante exclusivo de lanzamiento” será la organización de prevención de la violencia armada Everytown for Gun Safety.