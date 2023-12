El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio hagiográfico del cristianismo: la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes con el fin de hacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

En España e Hispanoamérica, sin embargo, es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. Durante los últimos años, los medios de comunicación se han sumado al festejo y hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real.

Esta libertad que se dan los programas de televisión para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año, no es para ser desaprovechada. Esta mañana, el presentador de “Despierta América“ de Univision, Raúl González, aprovechó una conversación con la periodista puertorriqueña Astrid Rivera para jugarle una broma.

PUBLICIDAD

“Tienes el abrigo roto”, dijo González con seriedad. “¿Qué?”, respondió la boricua con cara de vergüenza. Luego su mano y, con sus dedos, buscó los “boquetitos“.

“Y caí en la broma del Día de los Inocentes. Y Raúl González es tan tierno que me lo dice con toda la delicadeza del mundo y yo, pues, me lo creí y me toqué a ver dónde estaban los boquetitos”, expresó la comunicadora en sus redes sociales.

Sus seguidores, de igual forma, disfrutaron la broma y comentaron lo natural que salió.