Cuando Charytín Goyco ve a su hija Sharinna Ortiz, no duda en afirmar que se ve retratada en ella “por la pasión que tiene como artista”. “Mi hija es como yo, pero más jovencita. Ella trabaja duro y hace de todo. Ahora hasta revivió el personaje de la Mosquita Muerta, me recuerda a mí como artista”, agrega con orgullo la reconocida cantante dominicana, quien vivió más de 40 años en la isla junto a su esposo, el fenecido productor Elín Ortiz.

La artista se refiere a un gracioso vídeo de madre e hija, publicado recientemente en sus redes sociales, en el que Sharinna interpreta el personaje de la “Mosquita Muerta”, una simpática y sexy secretaria que en los años 80 puso de moda la frase “Yo no quiero causar problemas, si causo problemas, mejor me voy”.

Un paso de comedia que volvió a interpretar la joven actriz esta semana durante una entrevista con El Nuevo Día por la plataforma Zoom. La excusa de buscar una foto, le sirvió a Sharinna para cambiarse y aparecer con un sexy conjunto como la Mosquita: “Chary, Chary… pero tú no me dijiste que estabas con El Nuevo Día”, dice el personaje con su melodiosa voz y su risita forzada. “Estoy lista, me pueden preguntar lo que quieran”, agrega frente a la cámara, para luego usar la frase típica de que no quería causar problemas. Un momento jocoso que pone de manifiesto la complicidad que hay entre madre e hija y cómo se disfrutan recordar la época en que la “Rubia de América”, tenía su show en la televisión boricua e interpretaba el personaje junto a la ya fenecida actriz Lolita Berrio en su papel de “Herbie”.

“Ha sido una bulla… no te puedes ni imaginar. Lo hemos tirado dos veces en las redes y al público le encantó”, comenta Charytín risueña, mientras acepta que lo hicieron “para ver qué pasaba”. “Le ha fascinado a la gente. Lo que pasa es que ella (Sharinna) tiene la herencia y hace las cosas con amor”, agrega.

Sharinna, de 31 años, quien vive y trabaja en Nueva York, cuenta que comenzó a hacer unos videos a raíz de la pandemia y los publicaba en sus redes sociales. Entre ellos, uno imitando a la cantante texana Selena Quintanilla. La gente comenzó a escribirle y algunos de sus seguidores le pidieron que hiciera el personaje de la Mosquita Muerta.

“Nosotros somos una familia demasiado creativa y cuando mami llegó a Nueva York nos pusimos a hacer vídeos. Y le propuse hacer uno de la Mosquita Muerta y enseguida estuvo de acuerdo. Me puse la ropa y de una vez me salió la Mosquita”, explica la actriz, quien recuerda que a principios de los años 90 todavía su mamá hacía el personaje. “Además, papi siempre ponía vídeos en la casa para que viéramos lo que ellos habían hecho”, añade Sharinna.

La certeza de que su actuación podría gustar llegó un día en que llamó por Facetime a su hermano, Shalim, y se vistió como el personaje. “Se asombró mucho porque realmente él sí vivió esa etapa. Él me dijo, ‘está brutal, tienes que hacerlo’. Me di cuenta de que el personaje genera mucha nostalgia”.

Sin embargo, por ahora, señala Charytín, es solo una idea para hacer algo junto a su hija. Mientras que Sharinna espera que se pueda crear una nueva versión de la Mosquita y que su madre haga el personaje de Herbie. “Para mí hacer el personaje con mi mamá va a ser maravilloso”, agrega esperanzada, pero acepta que todavía no hay nada definido. “Pero eso lo hace todo más excitante; es ver qué podemos hacer juntas”.

Por el momento, Charytín dice que se va a quedar por un tiempo en Nueva York para estar con su hija y definir mejor los planes. “Es increíble como Dios me mantiene siempre en una mudanza y ahora estoy aquí, feliz con mi hija”, agrega la cantante, pero aclara que todavía todo estos planes están basados en unas ideas. “Mucha gente nos dice que deberíamos hacer un show de televisión juntas, pero no hay nada concreto”.

Para Sharinna, quien ya ha actuado en varias series norteamericanas y es un talento de voz para comerciales en inglés y español, además de hacer vídeos relacionados al cuidado de la piel, de belleza y maquillaje, trabajar con su madre sería un sueño hecho realidad. “Siempre hemos querido hacerlo y esta es una manera”, afirma la artista, quien está muy activa en sus redes sociales porque cree que es “donde está el poder y el futuro”.

De su experiencia como actriz latina en Estados Unidos, acepta que ha tenido obstáculos, aunque enfatiza que “somos mucho más de lo que hemos sido representados en el mundo americano”. Pero, al mismo tiempo, sabe que “nada bueno llega fácil” y que es bueno trabajar duro “para lo que uno quiere hacer en el futuro”.

Son enseñanzas que también ha aprendido de su madre, quien lleva más de 50 años en el escenario y hoy, a sus 71, se mantiene activa. De hecho, Charytín resalta con orgullo que sus tres hijos, Shalim, Sharinna y Alexander, son muy trabajadores y honestos.

“Mis tres hijos viven de lo que ganan con su trabajo. Los tres son muy respetuosos de la gente, son muy humildes. Ahí también influyó su papá Elín y entre los dos criamos a esos niños así. Me siento orgullosa en el sentido de que nunca he escuchado a un hijo mío con una altanería o una arrogancia porque eso no puede existir”, enfatiza la cantante, quien sigue viéndose espectacular con su rubia cabellera y una piel todavía muy tersa. Pero afirma que eso es herencia de su madre, quien murió a los 92 años “y parecía de 75 o menos”. No obstante, admite que se cuida mucho del sol, que usa muchas cremas y toma mucha agua, algo que ella cree la ayuda mucho.

Con su habitual sonrisa, la diva se retoca el pelo coquetamente y asegura que siempre ha cuidado de su alimentación, además de hacer ejercicios casi a diario. En tono jocoso se describe como una mujer flaquita “sin cadera, casi sin nada”.

“Así que Sharinna va a ser una Mosquita Muerta con más curvas”, agrega, mientras su hija acepta que tiene un cuerpo muy diferente al de su mamá. “Yo vengo con curvas caribeñas, parezco más hija de Iris Chacón”, agrega entre risas, mientras Charytín se ríe y asegura que su hija desde pequeña era muy fanática de la vedette boricua.

La artista también aprovecha para aconsejarle a sus fanáticos y al pueblo en general que se siga cuidando ante el COVID-19. Y enfatiza en seguir usando las mascarillas y el distanciamiento porque “esto no se ha acabado, hay que seguir cuidándose hasta que todo pase”.