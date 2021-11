Hace tan solo cuatro días que el juego de “La casa de los famosos” de Telemundo terminó para la actriz peruana Verónica Montes. Sin embargo, al cerrarse la puerta de la propiedad ubicada en México el pasado lunes, la también modelo siente que un mundo de posibilidades se abre ante sus ojos, y está maravillada con eso.

La recordada “Condesa” de “El señor de los cielos” se conectó esta tarde con El Nuevo Día para, además de contar su experiencia en el “reality”, revelar una parte de su vida que muy pocos conocen. Ese lugar donde habitan sus sentimientos, emociones y pasiones.

“Soy una llorona y me río porque sí lo soy”, expuso la hija de peruanos con ascendencia española. Lo anterior lo dijo a modo de respuesta cuando se le preguntó en qué, si en algo, la había cambiado la competencia que regalará $200 mil al ganador. “Me cambió en muchos aspectos. Creo que salí más fuerte. Adentro (de la casa) las cosas se sienten cinco veces más fuertes de lo que son. Maduré. Aprendí cosas de cada uno de mis compañeros. Creo que maduré bastante y salí con amistades verdaderas y con una persona especial”, concluyó haciendo referencia al galán de novelas, Jorge Aravena.

PUBLICIDAD

En la entrevista virtual, Montes dijo que no tiene un nombre favorito para ganar el “show”. Lo que sí desea es que fuera una mujer la que termine apagando las luces de la propiedad construida exclusivamente para la producción del “reality” y que está equipada con dormitorios, comedor, cocina, área de almacenaje, salas de reuniones y “lounge”, además de una terraza, jardín con piscina y jacuzzi, gimnasio y baños.

Quien fue una de las finalistas de “Nuestra Belleza Latina” (Univision) en 2018, reconoció que la venezolana Alicia Machado va por buen camino para proclamarse vencedora el próximo 16 de noviembre. También sostuvo que, aunque muchos no lo vean, la Miss Universe 1995 ha hecho “un gran esfuerzo” durante las pasadas 11 semanas para ganarse el cariño, respeto y admiración de los seguidores del programa cuya versión televisiva es conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

“Se acaba de ganar el pase a la final, y eso fue muy bueno, y lo hizo muy bien, y mis respetos porque no es fácil ganar los retos. No es nada fácil”, apuntó la popular villana de “Papá a toda madre” -Kika Braun- donde compartió créditos con Maite Perroni y Sebastián Rulli.

Entre risas, Montes aseguró que de los 17 habitantes de la primera edición de “La casa de los famosos”, el cantante Daniel Vargas era el más tranquilo. En esa línea, la galardonada intérprete continuó que no podía nombrar al más genuino porque “todos son pilas (aguzados) en diferentes cosas”.

PUBLICIDAD

“Nada malo. Súper bueno eso. Creo que Danny era el más tranquilito. No quería problemas con nadie, él andaba en su rollo. Él sigue andando en su rollo. Creo que es una persona así, que le tengo mucho aprecio y era muy lindo conmigo. Muy pendiente de cuando yo me sentía mal o cuando me mareaba”, aclaró.

Sobre los ataques en su contra, las muchas críticas que ha lanzado el público desde las redes sociales y el apoyo masivo hacia Machado, la actriz de 31 está “enajenada”. La participante de “Mira quién baila” en 2018 afirmó que su celular se lo entregaron antenoche y desde que salió de “La casa de los famosos” se la ha pasado de un lado para otro.

“Creo que ayer, por primera vez, prendí la tele y vi una película. O sea, sí he estado como así. No he visto todo, pero creo que se ha ganado (Alicia) a la gente por su manera de ser. Creo que es válido que se sientan identificados en cada uno de los personajes, de las personas que hay adentro. Nada, todo es válido y qué bonito que la gente siga a una persona y que le sean fiel a una persona”, expuso con tono relajado y genuino.

“Yo entré soltera”

El recorrido de “Vero”, como es conocida entre los famosos, por el “reality” se vio marcado por una serie de sucesos que le costaron llegar a la final. Uno de ellos, su intenso romance con Aravena el cual muchos alegan estuvo basado en falsedad e hipocresía.

PUBLICIDAD

“Todo fue real en ‘La casa de los famosos’ y quiero repetirlo porque siguen poniendo comentarios. Yo entré soltera. Yo entré totalmente soltera y se lo dije desde un principio a Adrián (pretendiente que creó controversia entre Jorge y Verónica) que yo iba a entrar soltera a ese ‘show’ porque no teníamos nada y que íbamos a ver qué pasaba después del ‘show’”, enfatizó.

Durante la edición de despedida a Montes, que se celebró ayer, la artista fue encarada por Aravena, quien le cuestionó por sus contradictoras declaraciones sobre su supuesta relación con Adrián. El actor de “Cosita rica”, quien se convirtió en el quinto eliminado del “reality”, le reprochó la falta de honestidad sobre su amorío al inicio del “show”.

En su defensa, Montes expresó en esta entrevista que hay vídeos donde dijo que estaba hablando con alguien, pero estaba soltera.

“Porque una cosa es hablar con alguien, pero otra cosa es tener un novio y él escuchó. Él estaba sentado al lado mío. Después lo platicamos y todo. La verdad me encantaría decirte que hablamos, pero no. Me encantaría hablar con él, pero no tengo ni su teléfono, ni me lo ha pedido. Estoy esperando. La verdad, de mi parte, me gustaría sentarme a hablar con él, quitar esos malos entendidos que hubo, las peleítas que tuvimos y que solo él y yo sabemos que ha pasado. Nadie más. Porque nosotros fuimos los que estuvimos encerrados, con toda la presión, con todas las cámaras y entonces, es una cosa de dos que tenemos que arreglar y sí me encantaría, si él quiere”, agregó.

Montes nunca ha venido a Puerto Rico, pero su mejor amiga sí. La peruana adelantó que no descarta cumplir su promesa de visitar la isla antes de lo esperado.

“Yo ya le prometí que tengo que ir a Puerto Rico porque me habla, qué te digo, cosas increíbles, me enseña fotos y yo digo ‘no, yo tengo que ir. Yo tengo que ir a conocer Puerto Rico”, dijo quien considera a las también habitantes de “La casa de los famosos” Gaby Spanic y Celia Lora dos grandes amigas.