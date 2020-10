La animadora y reportera de televisión Yulianna Vargas anunció ayer que ella y toda su familia se contagiaron con COVID-19.

La presentadora del programa “Lo sé todo” de Wapa TV confirmó que se encuentra en aislamiento, junto a su hija de Anna Victoria y su pareja Joel Pérez en su residencia, luego de dar positivo al coronavirus.

La reportera narró a través de un video para el programa, que ella se ha enfrentado a varios síntomas, su compañero está asintomático, mientras que la infante de menos de dos años ha sido la más afectada por fiebres altas.

“Soy positivo al COVID-19. Gracias a Dios no me han dado unos síntomas tan fuertes, pero tampoco es que he estado asintomática. Mi alma se ha desgarrado de dolor al conocer que mi pequeña Anna Victoria también salió positivo sufriendo unas fiebres altísimas que le han llegado a 100 grados de temperaturas. Ver sufrir a un hijo es lo peor que te puede suceder. Su llanto y lagrimitas me rompen el alma. Confieso que no ha sido fácil. Mi pareja Joel también dio positivo, pero hasta ahora él está asintomático”, reveló la animadora que a su vez le envió mensajes de pronta recuperación a Melina León, quien se encuentra hospitalizada por el virus en Miami.

Vargas enfatizó que no se puede bajar la guardia ante el virus, ya que ella siempre usó mascarillas y rociaba alcohol en todas sus entrevistas.

La presentadora sostuvo que todo el equipo de trabajo de “Lo sé todo” se sometieron a las pruebas y arrojaron negativo.

“El COVID-19 no es un chiste. Quédate en casa si no tienes que salir”, reiteró la reportera.