Desde hace unos días, en las redes sociales de la actriz y comediante Zuleyka Mejía se han reflejado varias fotografías con parte del equipo de “La bóveda de Mr. Cash”, de TeleOnce. Algunas de estas instantáneas fueron tomadas por los seguidores de “la Betty boricua”, quienes decidieron compartir con la intérprete su alegría de volverla a ver a través de la pantalla.

Hace dos días, la también maestra de teatro y dicción decidió contar a sus fanáticos la verdad detrás de las fotos. El anunció fue motivo de alegría para aquellos que siguen su trabajo.

“Amistades enviándome fotos de que me estaban viendo hoy en televisión. Les doy las gracias a cada uno por sintonizar y apoyarme. Hace tiempo quería dejarles saber que era parte de este equipo tan bonito, gracias a la producción, a ustedes, amigos, y Dios que me ha regalado tanto por ser, resiliente y no perder la fe. En la espera me puse pa’ mí y mira todo lo que ha llegado. ¡Ustedes son testigos!”, manifestó Mejía.

PUBLICIDAD

“Te vi, me alegro mucho por ti. Que continúes con tu pasión”, dijo Omayra Martínez. “¡Felicidades, Zuleyka Mejía! Por la imitación de Anuel AA sin Karol G”, escribió Walbert Matos, por su parte.

Mejía cobró notoriedad en la televisión desde diciembre de 2020, cuando llegó al programa “Puerto Rico Gana”, de Telemundo, con su interpretación del personaje de “Betty, la fea”, que comenzó a imitar la primera vez que se transmitió la telenovela colombiana en Puerto Rico hace 21 años.

Poco a poco, con su espontaneidad, se fue ganando el cariño de los seguidores. Por eso, tras culminada la retransmisión de la novela “Yo soy, Betty la fea” en julio de 2021, la producción de “Puerto Rico Gana” informó que la “Betty boricua” seguiría haciendo sus intervenciones en el programa. Sin embargo, la semana después de ese anuncio, el personaje desapareció.

“Tenía la esperanza de seguir... de darme a conocer y no hubo una transformación del personaje o de que me dieran la oportunidad de quedarme. El único objetivo era que me quedara por siempre como ‘Betty, la fea’ y ellos querían que me quedara encerrada en ese personaje por siempre. Nadie conoce a Zuleyka Mejía porque me tenían solo para ese personaje”, dijo a este medio entre llantos la joven en agosto del 2021.

El productor de “Puerto Rico Gana”, Adolfo Ontivero explicó a El Nuevo Día que la razón por la que Mejía salió del espacio fue por “diferencias” en relación al personaje.

PUBLICIDAD

Ontivero aclaró que “Puerto Rico Gana” es un programa de juegos, por lo tanto las integraciones de los personajes son únicamente para participar en segmentos y no para el desarrollo de un paso de comedia.

“No tenía razón de ser el personaje, porque ella misma se sentía incómoda en seguir en el personaje. Entramos en esa diferencia de que yo quería a ‘Betty la fea’ y ella quería hacer otros personajes. Ella estaba por servicios profesionales y le comuniqué que prescindíamos de sus servicios al menos en esta temporada, porque yo no le cierro las puertas”, señaló el productor.