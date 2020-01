View this post on Instagram

Un día como hoy hace un año a eso de las 11:00 a.m. hora de Puerto Rico estaba a 31,000 pies de altura cuando mi mamá tomó su último respiro. Por eso para mi este día no es solamente “víspera de año nuevo”, si no el día que partió la persona más importante en mi vida y quien me guió hasta la persona que soy. Hoy mas que nunca extraño su sonrisa, su voz y su mirada, pero no cabe duda que esta noche cuando el reloj marque las 12:00 A.M. camina al 2020 con todos nosotros que tenemos un espacio en nuestros corazones para ella. Les deseo un prospero año nuevo lleno de bendiciones y nuevas metas por cumplir. Que este 2020 sea su mejor año aun y sepan que estos chicos (yo y mi hermano) venimos con todo como mi mamá lo hubiese querido. HNY . . . La foto es la última vez que despedimos el año juntos en 2017??. #lastnewyear