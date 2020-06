A parte de casi el centenar de estrenos de películas y series que aparecerán a partir del mes de julio tanto en Netflix y Amazon PrimeVideo, ambas plataformas de entretenimiento estrenarán un sinnúmero de programación original que muy bien valdría la pena explorar.

A continuación, te dejo con una selección de lo que aparenta ser lo mejor que podrás disfrutar de ambas.

Netflix

Under the Riccione Sun (Película)

Esta es una comedia romántica italiana que presenta a un grupo de adolescentes quienes se conocen durante unas vacaciones veraniegas y se ayudan mutuamente a superar el dolor del amor.

Estreno: 1 de julio

Warrior Nun, Temporada 1 (Serie)

Esta adaptación al cómic del mismo nombre trata sobre una joven que se despierta con un artefacto divino en la espalda y queda atrapada en una guerra entre las fuerzas del cielo y el infierno.

Estreno: 2 de junio

Las Chicas del Cable, Temporada 5B (Serie)

La popular serie española, que muestra a un grupo de amigas que viven en el Madrid de la década de 1902, estrenará los últimos capítulos.

Estreno: 3 de julio

Desperados (Película)

En esta comedia romántica, protagonizada por Robbie Amell, una mujer tiene que hacer lo imposible por evitar que un hombre al que acaba de conocer, lea un email que ella envió mientras estaba borracha.

Estreno: 3 de julio

The Baby-Sitters Club, Temporada 1 (Serie)

La adaptación de la popular serie del mismo nombre muestra a siete amigas que están en la escuela y que tienen que lidiar con temas como el racismo y el divorcio, entre muchos otros.

Estreno: 3 de julio

Mucho, mucho amor: The Legend of Walter Mercado (Película)

Este documental presenta la vida del fenecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado y permite conocer, desde su punto de vista, las razones por qué desapareció del foco público a partir del 2010, así como quién fue Walter fuera de las cámaras.

Estreno: 8 de julio (No hay avance disponible)

Este documental le dará a las personas la oportunidad de conocer otro lado del astrólogo Walter Mercado. (Archivo GFR Media)

Stateless (Serie)

Netflix estrenará esta serie limitada, creada en Australia, protagonizada por Yvonne Strahovski (The Handsmaid Tale) y Cate Blanchett, ganadora de dos premios Oscar, que narra la historia de cuatro personas cuyas vidas se ven interconectadas en un centro de detención.

Estreno: 8 de julio

The Old Guard (Película)

Protagonizada por Charlize Theron, esta película de acción y fantasía es la gran apuesta de verano de Netflix que muestra un grupo de mercenarios inmortales que queda de repente comprometidos y deben luchar para mantener su identidad en secreto, justo cuando se descubre un nuevo miembro inesperado.

Estreno: 10 de julio

Cursed, Temporada 1 (Serie)

Esta serie de fantasía basado en el libro del mismo nombre narra la historia de una hechicera adolescente llamada Nimue ("Katherine Langford", "Thirteen Reasons Why"), quien se encuentra con un joven Arturo en su búsqueda para encontrar una espada poderosa y antigua.

Estreno: 17 de julio

Ofrenda a la tormenta (Película)

Esta película española de suspenso y crimen es la tercera parte de la “Trilogía del Baztán” (junto con “El guardían invisible” y “Legado en los huesos”), donde la inspectora Amaia Salazar se enfrenta a los orígenes de sus pesadillas mientras revela los secretos más oscuros del valle de Baztán.

Estreno: 24 de julio

The Kissing Booth 2 (2020)

La popular película romántica para adolescentes regresa con su elenco original y sigue la vida de sus protagonistas Elle, Noah y Lee, quienes manejan los típicos enredos de su edad.

Estreno: 24 de julio

The Umbrella Academy, Temporada 2 (Serie)

Esta serie llena de acción y aventura regresa en su segunda temporada para mostrar la vida de una familia de antiguos niños súper héroes, ahora separados, que deben reunirse para continuar protegiendo al mundo.

Estreno: 31 de julio

Amazon Prime Video

Hanna, Temporada 2 (Serie)

Luego de una breve ausencia, regresa esta serie original de Amazon llena de acción y suspenso. En esta ocasión, la joven protagonista, criada en el bosque, está recluida en una academia especial junto con otras adolescentes, donde les enseñan a ser unas guerreras. Hanna decide que no quiere formar parte del programa y escapa.

Estreno: 3 de julio

Absentia, Temporada 3 (Serie)

Después de ser declarada muerta en ausencia, un agente del FBI debe reclamar su familia, identidad e inocencia a la vez que es declarada como la principal sospechosa de una serie de asesinatos.

Estreno: 17 de julio

Radiactive (Película)

Este drama narra la vida de la científica Marie Curry logra hacer importantes descubrimientos, mientras maneja su vida personal y amoroso junto a su esposo Pierre.

Estreno: 24 de julio

Vivarium (Película)

En este película de suspenso y comedia negra, una joven pareja (Jesse Eisenberg y Imogen Poots) buscan el hogar perfecto, pero de momento se encuentran atrapados en un misterioso vecindario de casas idénticas que parece un laberinto.