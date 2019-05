Jennifer Aniston se suma a lista de actores que enfocan su carrera a proyectos producidos por plataformas de streaming y ahora protagoniza la película “Murder Mystery” (“Misterio a bordo”), donde comparte créditos con Adam Sandler.



Fue a través de su canal oficial de YouTube que Netflix compartió el tráiler de esta nueva cinta. Su trama se basa en un policía de Nueva York (Adam Sandler), quien lleva de viaje por Europa a su esposa (Jennifer Aniston), pero un asesinato en un lujoso yate los convierte en los principales sospechosos.

“Murder Mystery” es una historia contemporánea que reúne a Adam Sandler, Jennifer Aniston y un elenco de gran talento”, señala la reseña oficial de la producción, en la que también participan los actores Luke Evans, Gemma Arterton y Terence Stamp.

Esta no es la primera vez que Jennifer protagoniza una cinta producida por la plataforma de streaming, en 2018 hizo el papel de una exreina de belleza en la cinta “Dumplin”, proyecto que se estrenó a finales del año pasado.

Y recientemente, la pudimos ver como uno de los rostros conocidos del vídeo de Apple TV+, el servicio de Apple, donde estrenará “The morning Show”, una serie que consta de 10 capítulos en la que se narra lo que sucede en los programas de televisión matinales.

La nueva película de Jennifer Aniston y Adam Sandler se estrena el próximo 14 de junio y nuevamente estos dos actores dejan muy claro que entre ellos hay muy buena química frente a las cámaras, dando como resultado una historia entretenida y divertida.