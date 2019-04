El aclamado documental Knock Down The House, del cual forma parte la congresista boricua Alexandria Ocasio Cortez, estará disponible a partir del 1 de mayo en Netflix.

La representante del Distrito 14 de Nueva York compartió hoy, lunes, un adelanto de lo que las personas podrán ver en la grabación que fue filmada durante el periodo de campaña electoral de la hoy congresista y otras tres aspirantes.

"Antes de mi primaria, tres mujeres y yo acordamos filmar nuestro viaje de tratar de postularnos para un cargo sin mucho dinero", escribió en Twitter.

Before my primary, three women & I agreed to film our journey of trying to run for office without big money.



Now, #KnockDownTheHouse hits Netflix & select theaters next week, May 1st.



To find or host a local community screening, follow: @knockdownmoviepic.twitter.com/THpgkzzqdc — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 22 de abril de 2019

El documental -que también se verá en algunas salas de cine- relata los pasos de cuatro candidatas demócratas progresistas que aspiraron a un cargo en el Congreso: Amy Vilela en Nevada, Cori Bush en Misuri, Paula Jean Swearengin en West Virginia y Alexandria Ocasio Cortez en Nueva York. De acuerdo al trailer del filme, 529 mujeres aspiraron a un cargo en el Congreso de los Estados Unidos. De las cuatro que aparecen en el documental, solo Ocasio Cortez fue electa a ocupar una banca en la Cámara de Representantes federal.

Tras juramentar en su cargo a principios de enero, Ocasio Cortez ha pasado de ser la activista que dio la mayor sorpresa de las primarias de 2018, al vencer a uno de los líderes del Congreso, a convertirse en la voz más prominente de la nueva ola liberal del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Asimismo, aunque faltan cinco años para poder postularse, la congresista boricua desempeña ya un importante papel en las elecciones presidenciales del 2020. Los demócratas quieren su apoyo, se les pide que fijen posiciones ante su propuesta de un Nuevo Acuerdo Verde y los partidarios de Donald Trump prestan atención a sus movimientos.