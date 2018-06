París - El popular chef estadounidense Anthony Bourdain, de 61 años, protagonista de una exitosa carrera y detrás de las cámaras, se suicidó hoy en Francia mientras estaba trabajando en un próximo programa sobre la ciudad de Estrasburgo.

La noticia, a media mañana de hoy, sorprendió a los millones de seguidores que durante décadas disfrutaron de sus platos, sus programas de televisión y de una personalidad que transmitía una especial pasión por la vida y por descubrir el mundo que le rodeaba, como testimonian sus emisiones.

Reaccionan los chef de Puerto Rico

Bourdain fue hallado muerto en su habitación de un hotel en Kaysersberg (Alsacia, este), por su amigo francés Éric Ripert, propietario del restaurante Le Bernardin de Nueva York.

En esta región francesa, el cocinero preparaba una nueva emisión de "Parts Unknown" para la cadena de televisión CNN, cuyos presentadores avanzaban hoy entre lágrimas el terrible final de una de sus estrellas.

El fiscal de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel, confirmó a Efe que Bourdain se quitó la vida sin que nada haga pensar por el momento que una tercera persona pudo intervenir en su muerte, aunque la policía continúa ahora la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias.

En el pintoresco hotel de lujo donde se alojaba, "una casa de prestigio con espíritu familiar" según se anuncia en su página web, el personal ha recibido orden de no pronunciarse.

Tras un largo silencio, una recepcionista anuncia por teléfono que no pueden dar información sobre lo que ha sucedido ni sobre el cliente.

A pesar de la cordialidad y amabilidad de la que Bourdain hacía gala en sus emisiones, era su carácter espontáneo e incluso las palabras malsonantes que se le escapaban de vez en cuando las que conquistaron al público estadounidense.

Bourdain nació en el 1956 en Nueva York y se crió en Nueva Jersey.

A la televisión entró en 2005 tras haber pasado por los fogones más populares de Nueva York, como la Brasserie Les Halles.

Su experiencia quedó retratada en "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly" (Confidencias de cocina: aventuras en el vientre culinario), unas memorias que le auparon como ensayista y en cuestión de un par de años como "showman" de televisión.

Primero llegó "A Cook's Tour", con el que Bourdain mostraba la cocina local de numerosos países, un formato que triunfó durante casi dos décadas y que fue continuado en "No Reservations" (Travel Channel), entre 2005 y 2012, y desde entonces en "Parts Unknown" (CNN).

Con esta emisión se llevó al expresidente estadounidense Barack Obama a Vietnam, a un restaurante local en el que cenaron por seis dólares y que más tarde acabó exponiendo entre cristales la mesa donde ambos habían comido.

Amigo también del chef español José Andrés, con quien recientemente rodó otro episodio de su programa en la región española de Asturias (norte), y que hoy se despedía de él en su cuenta de Twitter con una imagen del estadounidense sentado en un ferry, en Hong Kong.

My friend..I know you are on a Ferry going to somewhere amazing.....you still had so many places to show us, whispering to our souls the great possibilities beyond what we could see with our own eyes...you only saw beauty in all https://t.co/Ltw9HrCBb2 will always travel with me https://t.co/Yv4Ntud6X0