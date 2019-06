"¡Bienvenidos a Jurassic Park! Dreamworks y Steven Spielberg producirán 'Jurassic World: Camp Cretaceous', una serie animada de acción y aventura que se estrenará en Netflix en el 2020", con este mensaje así fue como la plataforma de streaming anunció su nueva producción a través de las redes sociales.

Como era de esperarse, para crear más expectativa, DreamWorks publicó en su cuenta de Instagram un pequeño adelanto de lo que se va a poder ver próximamente en la plataforma.

"La evolución ha comenzado", así comienza el adelanto de “Jurassic World: Camp Cretaceous”, la nueva versión de Netflix sobre la exitosa franquicia de dinosaurios.

DreamWorks Animation está detrás de la nueva serie animada, que sigue a seis adolescentes mientras experimentan un campamento de aventuras en la Isla Nublar, en el que quedan varados, por lo que deberán aprender a trabajar en equipo para poder sobrevivir.

La ahora versión animada cuenta con la participación de Scott Kreamer y Lane Lueras como showrunners.

Pero, Jurassic no es la única producción a realizar, sino también dentro de la asociación que formó DreamWorks con Netflix ya lanzaron varios proyectos que incluyen "The Boss Baby: Back in Business" y "She-Ra and the Princesses of Power".