Con la misma escenografía, personajes y humor que distinguió al programa de televisión “No te duermas”, este 31 de agosto se llevará a cabo el espectáculo “No te duermas... una noche más” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Así lo confirmó hoy el presentador del desaparecido espacio televisivo Antonio Sánchez “El Gangster”, quien invitó al público a participar de este “cierre con broche de oro”, que tendrá una transmisión simultánea a través de una pantalla gigante en el ICON Park en la ciudad de Orlando, Florida.

Durante la conferencia de prensa para anunciar la producción se presentó un vídeo en el que aparece El Gangster viajando en una camioneta roja por San Juan, recogiendo en diferentes lugares a “Súper Moncho”, “Pepín Galarza”, “El doctor Selástraga”, “Minga” y otros personajes que fueron parte del exitoso programa que se transmitió por Telemundo durante 20 años.

“La nostalgia se va a apoderar del coliseo con personajes que fueron historia y calaron hondo en la gente de Puerto Rico. Va a ser algo bien maravilloso”, sostuvo Sánchez frente a la misma escenografía que tuvo el programa y reapareció recientemente durante los conciertos de Bad Bunny, por iniciativa del trapero. El animador no confirmó la participación de “el conejo malo” en el evento. Sostuvo que eventualmente irá soltando los nombres de la gente que lo acompañará ese día.

Sí indicó que fue precisamente la gran acogida que tuvo su segmento en las presentaciones de Bad Bunny lo que le convenció de realizar un último programa que espera cuente con asistencia masiva.

Sobre el entusiasmo de la gente con el programa “No te duermas” después de tantos años de ausencia, sostuvo que no tiene explicación.

“Han pasado muchos años y lo que ocurrió durante el espectáculo de Bad Bunny a mí me sorprendió también. El público de Bad Bunny no es mi público, pero se criaron (viendo el programa) o sus papás veían el programa. ¿Cómo explicarlo? Quisiera poder. Entiendo que es una bendición. Lo hice demasiado bien, demasiado mal, no sé, pero hay algo que le gustó al público y todavía está vigente y eso es lo que yo quiero recordar”, aseguró.

No quería dejar fuera a los boricuas de Orlando

Mientras el evento “No te duermas... una noche más” tenga su última jornada en el Choliseo de Puerto Rico el próximo 31 de agosto, el predio justo en frente de la gigantesca estrella en la International Drive de la ciudad de Orlando celebrará su versión del evento con una fiesta musical y, en ocasiones, se alineará con la presentación en Puerto Rico a través de transmisiones en vivo.

Todo fue idea de la mente creativa de “El Gangster” con la intención integrar a los boricuas de Puerto Rico con el llamado “municipio 79” en Florida Central.

“En Orlando es que más vivo está el boricua que ha emigrado”, dijo Sánchez quien, de paso, es parte de esa diáspora, pues tiene su residencia en Miami hace cerca de dos años, aunque viaja cada semana a la Isla para cumplir con sus compromisos profesionales en el programa El Circo de La Mega.

El lugar del evento en Orlando acomoda cerca de 3,000 personas, tendrá una tarima donde habrá espectáculos musicales y desde donde se harán intervenciones en vivo en el espectáculo que sesionará en la Isla. El de Orlando estará animado por la artista Daniela Droz, quien también vive en Florida Central hace año y medio.

“Esto es algo innovador para conectar a los boricuas de la Isla con los de Orlando y es la primera vez que se hace. Será una noche interesante y divertida”, dijo Droz respecto al evento que comenzará a partir de las 8:00 pm.

Daniel Droz. (Carla Martínez/Especial para El Nuevo Día)

Droz fue la última animadora del show “No te duermas” que estuvo en el aire por 19 años y cesó sus transmisiones televisivas en el 2008. Hoy día, la artista trabaja en Telemundo 31 y en la emisora radial La Mega de Orlando.

Sánchez por su parte, reiteró que este regreso del pícaro show es por solo una noche. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de traer este espectáculo a Orlando indicó que, “podría llevar uno o dos shows, pero No te Duermas, como tal, esa será la última noche. No es un truco publicitario. (El 31 de agosto) será la última noche”, dijo.