Tras una década en Telemundo, la producción del programa de farándula “Dando Candela” anunció en la tarde de ayer –a través de las redes sociales- la cancelación del espacio que se transmitía a las 5:55p.m.

Precisamente, mañana se cumplen dos meses de la última vez que Saudy Rivera Soto, Fernan Vélez, Jessica Serrano y Julio “JD” Guzmán aparecieron frente a las cámaras en el programa vespertino. En un intento por mantener el liderato del horario, los panelistas crearon una serie de “Instagram Live” que concluyó el 24 de abril y contó con la participación de figuras como el doctor Ernesto Herger, Melina León, Magali Febles y la gobernadora Wanda Vázquez.

Desde entonces, nada se sabía de la reincorporación de “Dando Candela” a la programación regular del canal a pesar de que espacios como “Puerto Rico Gana”, “Alexandra a las 12” y “Día a Día” nunca dejaron de salir al aire. Incluso, la semana pasada el comediante Raymond Arrieta volvió a grabar en vivo el “show” “Raymond y sus Amigos”.

"Hoy nos despedimos de ustedes nuestro público con mucha pena en el corazón pero convencidos de que mejores tiempos vendrán para todos. Mientras tanto, mantente fuerte Puerto Rico hemos pasado muchas y esta no será la excepción. Gracias por tanto en estos 10 años de Dando Candela Dios los bendiga", lee el mensaje publicado en la cuenta de Instagram con el que anunciaron el fin del espacio que fue ocupado por la telenovela turca "Ömer" en el horario de lunes a viernes a las 6:00 p.m.

Horas más tarde, y sin poder asimilarlo, el elenco de “Dando Candela” comenzó a expresarse sobre lo sucedido sin entrar en detalles.

“Botando el golpe todavía… No tengo otra palabra para describir estos 7 años en Dando Candela que no sea Agrecido. Primero con Dios por darme la salud. A Soraya Sánchez por darme la oportunidad y confiar en mí. A todos mis compañeros con los cuales tuve el privilegio de trabajar frente a la pantalla, todos los de producción. Al presidente de Telemundo José Cancela por su apoyo desde el día 1. Me divertí muchísimo haciendo lo que me gusta. Estoy tranquilo, son cosas que pasan mucho en el medio, claro, que uno nunca quiere que lleguen, pero hay que aceptarlas y seguir adelante. Voy a extrañarlos a todos, desde los guardias tan pronto entraba por detrás del canal, los del lobby, los técnicos, compañeros del canal, de otras producciones, a todos. Demasiados los buenos recuerdos. Hay Fernan / Nalgo pa' rato. Muchas ganas de seguir logrando lo que quiero. Gracias a todos los que me leen por el apoyo. Pronto nos veremos de nuevo…”, escribió Vélez en su cuenta de Instagram.

Guzmán, por su parte sostuvo: “El tiempo que trabajamos juntos fue maravilloso y tenemos que seguir creciendo y creyendo. Lamento mucho el cierre de una producción local y le envío un gran abrazo de vibras positivas a todos mis compañeros. Gracias a todos los que me dieron la oportunidad Diana Matos, Soraya Sánchez y todos los ejecutivos de Telemundo. Gracias a la audiencia por vernos cada tarde. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto”, continuó.

Hasta el momento Serrano no ha dado declaraciones y Rivera expresó que “hay tristezas que nos detienen a respirar y nos llevan a nutrirnos de mucha sabiduría”, por eso se conectará hoy a las 5:55 p.m. en sus redes sociales para decir su sentir sobre lo sucedido.

Un poco de historia

El programa “Dando Candela” estrenó el 11 de enero de 2010 bajo el liderato de la productora Soraya Sánchez y con Alexandra Fuentes como presentadora del panel.

Tres años después, es una emotiva despedida donde estuvieron presentes su esposo David Bernier y sus hijos Adrián y Miranda, Fuentes le dijo adiós al espacio.

“Esto es un proceso para dedicarle a mis hijos”, sostuvo la presentadora en aquel entonces. “Hoy es un momento bien especial para Alexandra. Viviendo emociones tan intensas. Aquí estoy yo con ella, siempre respaldándola. Nuestra relación creció con este programa, nuestros hijos también crecieron con el programas”, añadió Bernier, quien aspiraría a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático en las elecciones generales del 2016.

A partir de ese día los cambios no pararon en el programa con la entrada y salida de panelistas. Entre los más recordados figuran: Noris “La Taína” Díaz, Margarita Bernardo, Julio Núñez, Ivette Cintrón y Byankah Sobá. De igual modo, Omar Matos, Ricardo Eladio, Julianna Vargas y Tamara Ortiz formaron parte del grupo de periodistas destacados en la calle.

Tiempo de despedidas

Según las risas, chistes y música de tensión se apoderaban día tras día del estudio de grabación, también hubo momentos donde el silencio y la tristeza reinaron. Uno de ellos fue el 10 de marzo cuando el elenco rindió homenaje póstumo a su excompañero, el periodista Papo Brenes, quien murió de cáncer de páncreas.

Asimismo, el 26 de enero de este año, el elenco del programa volvió a sufrir otra pérdida. Esta vez, la muerte de Leo Fernández III.

”El único paparazzi con todas las cualidades para sorprender, informar y ser querido a a la vez. Sus últimos 10 años de trabajo juntos en 'Dando candela' me permiten describirle como un ser humano extraordinario, poseedor de un gran corazón. Su afán de ayudar a otros era incansable. Me trató con buena fe en momentos duros, me llamaba para decirme, 'Tranquila, no estás sola, no voy a dejar que te hagan daño'. Con sus detalles se hacía muy especial, en ocasiones era como un niño. Su amor por Lulú, su esposa, sus hijos y nieto, era lo más grande en su vida. Será siempre recordado y querido por mí”, expresó Saudy Rivera.