Guayabas en primavera y gandules en invierno: cómo aprovechar las cosechas locales según la época del año

Qué cosechas locales podemos comer todo el año

Tirado resaltó que, si bien tenemos temporadas más lluviosas que otras durante el año, no vivimos estaciones súper marcadas. “Al tener eso a nuestro favor hay muchos cultivos que podemos sembrar durante todo el año”, explicó.

“Los farináceos que consumimos normalmente en Puerto Rico no son los que crecemos aquí (...) olvidamos los que sí crecemos aquí, que son las yautías, las malangas, la yuca, todo lo que nosotros consideramos viandas son alimentos más seguros porque al estar debajo de la tierra, si pasa algún evento atmosférico, se lleva la planta pero no necesariamente el fruto”, dijo Tirado.

En primavera y verano: las frutas reinan

“En Puerto Rico estamos en un espacio muy bendecido, porque crecen un montón de frutas (...) Tenemos una variedad de frutales bien amplia, muchos de ellos no los conocemos, pero algo curioso de los frutales es que tienden a ser bien marcados por sus épocas”, explicó la nutricionista.

Tener en mente cuándo comprarlos de productores locales es crucial para salir, en la medida de lo posible, de “la monotonía del supermercado (que) tiene ciertos riesgos, en el sentido de que entonces no estamos comiendo con nuestros tiempos, no estamos comiendo alimentos nuestros, no estamos apoyando la sustentabilidad”, abundó.