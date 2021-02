El pasado jueves, 4 de febrero, a las 9:35 p.m., un joven identificado como Caelum Gehenna en su cuenta de Facebook hizo un llamado a las redes sociales, para que lo ayudaran a encontrar a un muchacho con el cual se había topado frente al restaurante Cheesecake Factory, en Plaza Las Américas. Según Gehenna, el otro joven que “parecía una pintura de renacimiento” no se atrevió a hablarle, razón por la cuál hacía el llamamiento.

Al muchacho que estaba al frente de Cheesecake Factory y no se atrevió a pedirme el número, tus amigas no disimularon en... Posted by Caelum Gehenna on Thursday, February 4, 2021

Las respuestas masivas no se hicieron esperar y, para sorpresa de Caelum, no solo sus amigos se unieron a la plegaria, sino que celebridades como Ednita Nazario, así como un sinnúmero de empresas privadas como Chilis, Mochileando, El Sabroso Limber Artesanal, French Tulip y hasta la agrupación Pura Plena se unieron para ofrecer ayuda en la búsqueda. El mensaje original recibió más de 2,000 likes y se compartió unas 4,500 ocasiones.

24 horas más tarde, el joven Andrés Hernández se identificó como la persona a la que estaba buscando Caelum. “HOLAAAA LLEGÓ LA PINTURA DE RENACIMIENTO A ACLARAR ESTO”, indicó. “Sí soy Andrés y ayer estuve frente a cheescake factory a las 9:30 pm. La realidad no iba a pedirle el número a Caelum Gehenna, solo iba con mi familia “payasiando” y me topé con otras personas, entre ellas estaba él. Claro esta me pasmé, el que me conoce realmente sabe que soy súper tímido! Mi familia que son to’ unos BULEROSSSSS!!!! me gritaron ‘te asusta’!!!!!! Y pues se mal interpreto! Después de este desmadre!!! Nos agregamos aquí en la red y ya todo cool”.

Aunque la historia de amor aparentó no tener el final feliz que todos esperaban, después de la aclaración pública ambos fueron entrevistados ayer sábado para las cámaras de Noticentro de WAPA TV donde contaron la historia y agradecieron el apoyo recibido.

Al terminar, se tomaron una foto y Caelum compartió el momento en su página de Facebook, junto con una reflexión en la que puso de perspectiva el poder de las redes sociales y la importancia de usarlas correctamente. “Estoy feliz de que miles de personas y muchas compañías se unieron para que dos personas se encontraran, todo sin importar el sexo o el género de ambos. Por eso, estoy bastante agradecido”, comentó. “Todo esto fue una experiencia. Duró poco, pero me ha abierto los ojos. Ante este mundo, nunca tengan miedo en expresar quiénes son. Que todo sea con pasión, amor y positivismo. Gracias a todos”.

La búsqueda fue un desmadre 😂 El apoyo de la gente y las compañías que nos contactaron fue increíble. Estoy súper... Posted by Caelum Gehenna on Saturday, February 6, 2021

Reacción inmediata

Este caso es un ejemplo más del poder de convocatoria de las redes sociales de cómo un gesto pequeño puede iniciar una avalancha de reacciones de todo tipo. Muchos aprovecharon el momento, no solo para ayudar, sino también para sacar partida de una forma positiva al momento.

Por ejemplo, en el caso de la cantante Ednita Nazario, esta aprovechó la situación para luego de compartir la historia de Caelum y Andrés, iniciar un tipo de sorteo en el cual le ofreció a sus seguidores ganar un encuentro con ella a través de Zoom, junto con “tu persona favorita”. Los interesados solo tenían que enviarle a “la diva” su historia de amor a través de las redes sociales. En el mismo post, la ponceña indicó que tanto Caelum como Andrés “tendrán su primera cita de amistad” junto a ella. “La cita virtual conmigo de “Amistad” va!!!”, escribió la artista.

❤️¡CUÉNTAME TU HISTORIA!❤️ ¡Gana un Meet & Greet vía Zoom conmigo y tu Persona Favorita! Para participar cuéntame tu... Posted by Ednita Nazario on Saturday, February 6, 2021

Por otra parte, otro de los mensajes más llamativos fue el de Mochileando, dedicados a promover, consejos, ofertas y descuentos para viajeros, inicialmente indicó en un “post” dirigido a Caelum que si encontraba “al susodicho” de aquí a mayo, “y si la cosa va bien, le pagaremos los boletos aéreos a New York City para que se tomen unas vacaciones y ‘se conozcan mejor’”. Más adelante aclararon que Caelum podría hacer el viaje, aún sin haber conocido al joven a quien buscaba.

Hola Caelum Gehenna, nos enteramos que nunca has viajado. Si encuentras al susodicho y de aquí a mayo la cosa va bien,... Posted by Mochileando on Friday, February 5, 2021

En el caso del restaurante Chili’s, se publicó un post en el cual le indicaba a Caelum que, en caso de que apareciera a quien estaba buscando, los invitarían a una cena. “No te escondas, que el primer date va por Chili’s. Caelum, si aparece, escríbenos al inbox y la cena va por la casa”, escribieron.

No te escondas que el primer date va por Chili’s. Caelum, si aparece, escríbenos al inbox y la cena va por la casa. 🌶 Posted by Chili's Puerto Rico on Friday, February 5, 2021

Este caso, también resultó ser un medio para ayudar a una persona que llevaba desde hace mucho tiempo dándole promoción a unos bizcochos que confecciona su madre y cuyo recaudo iría para costear sus gastos. Tanto Caelum, como Andrés, compartieron el pedido de Jashaira Serrano y en tiempo récord los pedidos no se hicieron esperar, logrando alcanzar la meta que se habían propuesto.

🚨ACTUALIZACIÓN 🚨 Ya llegamos a la meta, pero mi mamá tomó la decisión de seguir vendiendo FLANCOCHO🍮💗 Los que deseen... Posted by Jashaira Serrano on Saturday, February 6, 2021

Reflexiones

Otras personas aprovecharon el momento para hacer una reflexión sobre la forma positiva en que se reaccionó a esta historia, comparado a cómo hubiera sido en años pasados. “La historia de Andrés y Caelum al menos nos da la certeza de que vamos en buen camino como comunidad”, indicó Jesús Manuel Dávila en su página de Facebook. “Miles se desbordaron en apoyo a estos chicos al igual que muchos comercios se interesaron en esta historia sin importar genero ni preferencias de amor. En años atrás quizás hubieran sido el centro de burla mayor en las redes sociales. Sigamos la lucha y que sean felices ambos de la manera que decidan hacerlo”.

La historia de Andres y Caelum al menos nos da la certeza de que vamos en buen camino como comunidad. Miles se... Posted by Jesus Manuel Davila on Saturday, February 6, 2021

Otra persona, de nombre Francheska Alejandro Tañón, escribió en su cuenta de Facebook una frase que quizás resuma todo lo acontecido alrededor del “post”. “En un mundo de tanto miedo al qué dirán, sé valiente como Caelum. En un mundo de tantas mentiras e interés, sé sincero y desinteresado como Andrés”, añadió.