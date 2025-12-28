Elemento: aire

Planeta regente: Urano

Parte vulnerable del cuerpo: tobillos

Flor: orquídea

Tu día: sábado

Gemas y piedras: amatista, zafiro azul, perla negra, ámbar

Santo/Virgen: San Juan Bosco, Virgen de la Candelaria

Planeta del amor: Sol

Planeta del dinero: Neptuno

Planeta de la salud: Luna

Planeta del hogar: Venus

Urano en Géminis activa tu creatividad, tu expresión y tu forma de comunicarte. Es un año para innovar, enseñar y crear desde lo disruptivo. Saturno y Neptuno en Aries te piden que lideres con claridad, que construyas ideas con propósito y que te comprometas con tu voz. Júpiter en Leo activa tus vínculos: nuevas relaciones, alianzas y formas de amar surgirán en este nuevo año. El eclipse solar del 12 de agosto puede traer nuevas colaboraciones, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa financiera.

Tu visión del mundo y del éxito es brillante, pero este 2026 te pide que conectes con lo humano. No olvides el corazón que te hizo ver lo hermoso de ser feliz y de vivir en paz.

Consejo: la paz se multiplica cuando compartes tu verdad sin imponerla.

Salud: Urano en Géminis activa tu creatividad, pero también puede generar dispersión. Saturno en Aries te pide cuidar tu sistema nervioso y tu energía mental.

Dinero: Júpiter en Leo activa tus vínculos: colaboraciones, sociedades y relaciones pueden generar ingresos.

Amor: el eclipse solar de agosto puede traer una relación que te desafía a crecer. Saturno y Neptuno te invitan a comunicarte con más profundidad y menos evasión.