Elemento: aire
Planeta regente: Urano
Parte vulnerable del cuerpo: tobillos
Flor: orquídea
Tu día: sábado
Gemas y piedras: amatista, zafiro azul, perla negra, ámbar
Santo/Virgen: San Juan Bosco, Virgen de la Candelaria
Planeta del amor: Sol
Planeta del dinero: Neptuno
Planeta de la salud: Luna
Planeta del hogar: Venus
Urano en Géminis activa tu creatividad, tu expresión y tu forma de comunicarte. Es un año para innovar, enseñar y crear desde lo disruptivo. Saturno y Neptuno en Aries te piden que lideres con claridad, que construyas ideas con propósito y que te comprometas con tu voz. Júpiter en Leo activa tus vínculos: nuevas relaciones, alianzas y formas de amar surgirán en este nuevo año. El eclipse solar del 12 de agosto puede traer nuevas colaboraciones, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa financiera.
Tu visión del mundo y del éxito es brillante, pero este 2026 te pide que conectes con lo humano. No olvides el corazón que te hizo ver lo hermoso de ser feliz y de vivir en paz.
Consejo: la paz se multiplica cuando compartes tu verdad sin imponerla.
Salud: Urano en Géminis activa tu creatividad, pero también puede generar dispersión. Saturno en Aries te pide cuidar tu sistema nervioso y tu energía mental.
Dinero: Júpiter en Leo activa tus vínculos: colaboraciones, sociedades y relaciones pueden generar ingresos.
Amor: el eclipse solar de agosto puede traer una relación que te desafía a crecer. Saturno y Neptuno te invitan a comunicarte con más profundidad y menos evasión.
Números de suerte: 5 – 12 – 18 – 23 – 31 para innovar con conciencia, conectar redes y sembrar ideas transformadoras.