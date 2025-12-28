Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:Acuario: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 19 de enero y 17 de febrero, este es tu signo zodiacal

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
RELACIONADAS

Elemento: aire

Planeta regente: Urano

Parte vulnerable del cuerpo: tobillos

Flor: orquídea

Tu día: sábado

Gemas y piedras: amatista, zafiro azul, perla negra, ámbar

Santo/Virgen: San Juan Bosco, Virgen de la Candelaria

Planeta del amor: Sol

Planeta del dinero: Neptuno

Planeta de la salud: Luna

Planeta del hogar: Venus

Urano en Géminis activa tu creatividad, tu expresión y tu forma de comunicarte. Es un año para innovar, enseñar y crear desde lo disruptivo. Saturno y Neptuno en Aries te piden que lideres con claridad, que construyas ideas con propósito y que te comprometas con tu voz. Júpiter en Leo activa tus vínculos: nuevas relaciones, alianzas y formas de amar surgirán en este nuevo año. El eclipse solar del 12 de agosto puede traer nuevas colaboraciones, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa financiera.

Tu visión del mundo y del éxito es brillante, pero este 2026 te pide que conectes con lo humano. No olvides el corazón que te hizo ver lo hermoso de ser feliz y de vivir en paz.

Consejo: la paz se multiplica cuando compartes tu verdad sin imponerla.

Salud: Urano en Géminis activa tu creatividad, pero también puede generar dispersión. Saturno en Aries te pide cuidar tu sistema nervioso y tu energía mental.

Dinero: Júpiter en Leo activa tus vínculos: colaboraciones, sociedades y relaciones pueden generar ingresos.

Amor: el eclipse solar de agosto puede traer una relación que te desafía a crecer. Saturno y Neptuno te invitan a comunicarte con más profundidad y menos evasión.

Números de suerte: 5 – 12 – 18 – 23 – 31 para innovar con conciencia, conectar redes y sembrar ideas transformadoras.

Tags
Predicciones 2026
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
Popular en la Comunidad
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: