Elemento: tierra

Planeta regente: Mercurio

Parte vulnerable del cuerpo: intestinos

Flor: lirios

Tu día: miércoles

Gema: zafiro azul

Santo/Virgen: Santa Rosa de Lima, Virgen de las Mercedes

Planeta del amor: Neptuno y Júpiter

Planeta del dinero: Venus

Planeta de la salud: Urano y Saturno

Planeta del hogar: Júpiter

El eclipse lunar del 2 de marzo ocurre en tu signo y puede cerrar una etapa emocional importante, especialmente relacionada con tu salud o tu forma de servir. Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de transformación, alertando que es tiempo de soltar lo que ya no vibra contigo, sanar heridas profundas y construir nuevas formas de intimidad. Urano en Géminis puede traer cambios laborales, nuevas tecnologías o formas alternativas de trabajar. Júpiter en Leo te invita a descansar, meditar y reconectar con tu mundo interno.

El eclipse solar del 17 de febrero puede traer revelaciones familiares o emocionales que te liberarán. Tu orden es medicina, pero este 2026 te pide que abraces el caos como parte del proceso. No todo se puede controlar, y eso también trae paz.

Consejo: el amor florece cuando dejas espacio para lo inesperado.

Salud: el eclipse lunar de marzo en tu signo puede marcar un cierre físico o emocional. Saturno en Aries te pide sanar lo profundo, no solo lo visible. Urano en Géminis puede traer cambios en tu rutina.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu mundo interno y podrás generar ingresos desde lo espiritual, lo terapéutico o lo creativo.

Amor: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de intimidad: es tiempo de amar con profundidad, sanar heridas y construir vínculos más auténticos.