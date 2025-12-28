Elemento: tierra
Planeta regente: Mercurio
Parte vulnerable del cuerpo: intestinos
Flor: lirios
Tu día: miércoles
Gema: zafiro azul
Santo/Virgen: Santa Rosa de Lima, Virgen de las Mercedes
Planeta del amor: Neptuno y Júpiter
Planeta del dinero: Venus
Planeta de la salud: Urano y Saturno
Planeta del hogar: Júpiter
El eclipse lunar del 2 de marzo ocurre en tu signo y puede cerrar una etapa emocional importante, especialmente relacionada con tu salud o tu forma de servir. Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de transformación, alertando que es tiempo de soltar lo que ya no vibra contigo, sanar heridas profundas y construir nuevas formas de intimidad. Urano en Géminis puede traer cambios laborales, nuevas tecnologías o formas alternativas de trabajar. Júpiter en Leo te invita a descansar, meditar y reconectar con tu mundo interno.
El eclipse solar del 17 de febrero puede traer revelaciones familiares o emocionales que te liberarán. Tu orden es medicina, pero este 2026 te pide que abraces el caos como parte del proceso. No todo se puede controlar, y eso también trae paz.
Consejo: el amor florece cuando dejas espacio para lo inesperado.
Salud: el eclipse lunar de marzo en tu signo puede marcar un cierre físico o emocional. Saturno en Aries te pide sanar lo profundo, no solo lo visible. Urano en Géminis puede traer cambios en tu rutina.
Dinero: Júpiter en Leo activa tu mundo interno y podrás generar ingresos desde lo espiritual, lo terapéutico o lo creativo.
Amor: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de intimidad: es tiempo de amar con profundidad, sanar heridas y construir vínculos más auténticos.
Números de suerte: 5 – 10 – 18 – 26 – 32 para ordenar con sabiduría, servir con amor y construir desde lo esencial.