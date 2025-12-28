Opinión
prima:Leo: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 22 de julio y 21 de agosto, este es tu signo zodiacal

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
Elemento: fuego

Planeta regente: El Sol

Parte vulnerable del cuerpo: corazón y espina dorsal

Flor: girasol, gladiolos

Tu día: domingo

Gema: rubí, diamante amarillo

Santo/Virgen: Santa Elena, Santa Ana, La Milagrosa

Planeta del amor: Urano

Planeta del dinero: Mercurio

Planeta de la salud: Saturno

Planeta del hogar: Plutón

Júpiter entra en tu signo en julio, marcando un ciclo de expansión, protagonismo y creatividad. Es tu momento de brillar, pero con propósito. Saturno y Neptuno en Aries activan tu fe, tu visión y tu deseo de enseñar, haciendo que tu fuego se vuelva una guía. Urano en Géminis transforma tu red de amistades: nuevas alianzas, proyectos colectivos y formas de colaborar se abren.

El eclipse solar del 12 de agosto ocurre en tu signo y puede traer un renacimiento personal, una nueva imagen o una decisión valiente. El eclipse lunar del 28 de agosto puede cerrar una etapa familiar o emocional que ya no se sostiene.

Tu luz brilla, pero este 2026 te pide que lo hagas con humildad. Sé faro, no un foco. Inspira sin imponer tu voluntad, tus creencias y tus aprendizajes.

Consejo: el amor más grande es aquel que no necesita ser visto para sentirse.

Salud: Júpiter en tu signo desde julio te da energía, pero también puede generar exceso si no cuidas tu alimentación y descanso. Saturno en Aries te pide disciplina física.

Dinero: Júpiter favorece tu imagen pública y vocación: puedes recibir reconocimiento o expansión profesional. Urano en Géminis activa redes que te conectan con oportunidades.

Amor: el eclipse solar de agosto en tu signo puede traer un nuevo amor o una renovación profunda en tu forma de vincularte. Neptuno te conecta con relaciones más espirituales.

Números de suerte: 1 – 8 – 16 – 24 – 35 para brillar con autenticidad, liderar con generosidad y atraer reconocimiento.

Predicciones 2026
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
