Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:Piscis: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 18 de febrero y 19 de marzo, este es tu signo zodiacal

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
RELACIONADAS

Elemento: agua

Planeta regente: Neptuno

Parte vulnerable del cuerpo: pies y nervios

Flor: loto, iris

Tu día: jueves

Gemas y piedras: coral, aguamarina, ópalo de fuego

Santo/Virgen: San Juan Bosco, Virgen de la Candelaria

Planeta del amor: Sol

Planeta del dinero: Neptuno

Planeta de la salud: Luna

Planeta del hogar: Venus

Saturno y Neptuno dejan tu signo, cerrando un ciclo de más de una década. El año 2026 te ofrece alivio, claridad y renovación. Es tiempo de aplicar lo aprendido, de construir desde tu sensibilidad y de liderar desde tu intuición. Urano en Géminis activa tu hogar: nuevas formas de habitar, mudanzas o sanaciones familiares pueden surgir. Júpiter en Leo activa tu bienestar: cuida tu cuerpo, organiza tu tiempo y honra tu energía.

El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa de identidad, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de recursos: nuevas formas de generar ingresos surgirán.

Tu sensibilidad es tu guía. Este 2026 confía en tu intuición como una brújula. No necesitas entenderlo todo para sentir que las cosas van bien.

Consejo: el amor más puro es aquel que no exige forma, solo presencia.

Salud: Saturno y Neptuno dejan tu signo, liberándote de cargas físicas y emocionales. Es tiempo de renovar tu energía y cuidar tu cuerpo con amor.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu zona de trabajo: nuevas oportunidades, reconocimiento y expansión profesional. Urano en Géminis puede traer ideas creativas para sostenerte, para atraer más ganancias.

Amor: el eclipse lunar de marzo puede cerrar una etapa de identidad que impacta tu forma de amar. Saturno te pide construir vínculos desde la verdad, no desde la ilusión. Aprendes a amar de una forma más madura.

Números de suerte: 2 – 7 – 13 – 20 – 28 para fluir con intuición, amar con profundidad y canalizar lo invisible.

Tags
Predicciones 2026
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
Popular en la Comunidad
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: