Elemento: agua

Planeta regente: Neptuno

Parte vulnerable del cuerpo: pies y nervios

Flor: loto, iris

Tu día: jueves

Gemas y piedras: coral, aguamarina, ópalo de fuego

Santo/Virgen: San Juan Bosco, Virgen de la Candelaria

Planeta del amor: Sol

Planeta del dinero: Neptuno

Planeta de la salud: Luna

Planeta del hogar: Venus

Saturno y Neptuno dejan tu signo, cerrando un ciclo de más de una década. El año 2026 te ofrece alivio, claridad y renovación. Es tiempo de aplicar lo aprendido, de construir desde tu sensibilidad y de liderar desde tu intuición. Urano en Géminis activa tu hogar: nuevas formas de habitar, mudanzas o sanaciones familiares pueden surgir. Júpiter en Leo activa tu bienestar: cuida tu cuerpo, organiza tu tiempo y honra tu energía.

El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa de identidad, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de recursos: nuevas formas de generar ingresos surgirán.

Tu sensibilidad es tu guía. Este 2026 confía en tu intuición como una brújula. No necesitas entenderlo todo para sentir que las cosas van bien.

Consejo: el amor más puro es aquel que no exige forma, solo presencia.

Salud: Saturno y Neptuno dejan tu signo, liberándote de cargas físicas y emocionales. Es tiempo de renovar tu energía y cuidar tu cuerpo con amor.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu zona de trabajo: nuevas oportunidades, reconocimiento y expansión profesional. Urano en Géminis puede traer ideas creativas para sostenerte, para atraer más ganancias.

Amor: el eclipse lunar de marzo puede cerrar una etapa de identidad que impacta tu forma de amar. Saturno te pide construir vínculos desde la verdad, no desde la ilusión. Aprendes a amar de una forma más madura.