Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Suscriptores
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:Sagitario: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 22 de noviembre y 20 de diciembre, este es tu signo zodiacal

17 de diciembre de 2025 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
RELACIONADAS

Elemento: fuego

Planeta regente: Júpiter

Parte vulnerable del cuerpo: hígado y muslos

Flores: narcisos, tulipanes y miosotis

Tu día: jueves

Gema: turquesa

Santo/Virgen: Santa Bárbara, Virgen de Guadalupe

Planeta del amor: Mercurio

Planeta del dinero: Saturno

Planeta de la salud: Venus

Planeta del hogar: Neptuno

Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa, amorosa y espiritual. Es tiempo de liderar desde el arte, el juego y la fe. Este tránsito puede traer uniones, hijos, proyectos creativos o nuevas formas de amar. Urano en Géminis activa tus vínculos: nuevas relaciones, ideas compartidas y formas de colaborar pueden surgir. Júpiter en Leo te conecta con el extranjero, la educación superior y la expansión espiritual.

El eclipse solar del 12 de agosto puede traer visibilidad profesional, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa familiar o emocional.

Tu expansión es natural, pero este año 2026 te pide que también explores hacia tu interior. La aventura más grande es conocerte a ti mismo sin juicio.

Consejo: la paz se encuentra cuando dejas de buscarla afuera o en otras personas y la buscas en tu interior.

Salud: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa: cuidar tu energía vital será clave. Júpiter en Leo te da expansión física, pero también puede generar exceso.

Dinero: Júpiter favorece viajes, educación y proyectos internacionales. Urano en Géminis puede traer alianzas de negocios inesperadas que generarán buenos ingresos.

Amor: el eclipse solar de agosto traerá una relación que te inspirará. Saturno te pide compromiso con lo que sientes, no solo con lo que deseas.

Números de suerte: 3 – 8 – 14 – 27 – 33 para expandir horizontes, enseñar con alegría y viajar con propósito.

Tags
Predicciones 2026
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
Popular en la Comunidad
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: