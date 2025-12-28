Elemento: fuego

Planeta regente: Júpiter

Parte vulnerable del cuerpo: hígado y muslos

Flores: narcisos, tulipanes y miosotis

Tu día: jueves

Gema: turquesa

Santo/Virgen: Santa Bárbara, Virgen de Guadalupe

Planeta del amor: Mercurio

Planeta del dinero: Saturno

Planeta de la salud: Venus

Planeta del hogar: Neptuno

Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa, amorosa y espiritual. Es tiempo de liderar desde el arte, el juego y la fe. Este tránsito puede traer uniones, hijos, proyectos creativos o nuevas formas de amar. Urano en Géminis activa tus vínculos: nuevas relaciones, ideas compartidas y formas de colaborar pueden surgir. Júpiter en Leo te conecta con el extranjero, la educación superior y la expansión espiritual.

El eclipse solar del 12 de agosto puede traer visibilidad profesional, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa familiar o emocional.

Tu expansión es natural, pero este año 2026 te pide que también explores hacia tu interior. La aventura más grande es conocerte a ti mismo sin juicio.

Consejo: la paz se encuentra cuando dejas de buscarla afuera o en otras personas y la buscas en tu interior.

Salud: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa: cuidar tu energía vital será clave. Júpiter en Leo te da expansión física, pero también puede generar exceso.

Dinero: Júpiter favorece viajes, educación y proyectos internacionales. Urano en Géminis puede traer alianzas de negocios inesperadas que generarán buenos ingresos.

Amor: el eclipse solar de agosto traerá una relación que te inspirará. Saturno te pide compromiso con lo que sientes, no solo con lo que deseas.