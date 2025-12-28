Elemento: fuego
Planeta regente: Júpiter
Parte vulnerable del cuerpo: hígado y muslos
Flores: narcisos, tulipanes y miosotis
Tu día: jueves
Gema: turquesa
Santo/Virgen: Santa Bárbara, Virgen de Guadalupe
Planeta del amor: Mercurio
Planeta del dinero: Saturno
Planeta de la salud: Venus
Planeta del hogar: Neptuno
Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa, amorosa y espiritual. Es tiempo de liderar desde el arte, el juego y la fe. Este tránsito puede traer uniones, hijos, proyectos creativos o nuevas formas de amar. Urano en Géminis activa tus vínculos: nuevas relaciones, ideas compartidas y formas de colaborar pueden surgir. Júpiter en Leo te conecta con el extranjero, la educación superior y la expansión espiritual.
El eclipse solar del 12 de agosto puede traer visibilidad profesional, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa familiar o emocional.
Tu expansión es natural, pero este año 2026 te pide que también explores hacia tu interior. La aventura más grande es conocerte a ti mismo sin juicio.
Consejo: la paz se encuentra cuando dejas de buscarla afuera o en otras personas y la buscas en tu interior.
Salud: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona creativa: cuidar tu energía vital será clave. Júpiter en Leo te da expansión física, pero también puede generar exceso.
Dinero: Júpiter favorece viajes, educación y proyectos internacionales. Urano en Géminis puede traer alianzas de negocios inesperadas que generarán buenos ingresos.
Amor: el eclipse solar de agosto traerá una relación que te inspirará. Saturno te pide compromiso con lo que sientes, no solo con lo que deseas.
Números de suerte: 3 – 8 – 14 – 27 – 33 para expandir horizontes, enseñar con alegría y viajar con propósito.