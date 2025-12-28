Opinión
Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:Tauro: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 19 de abril y 19 de mayo, este es tu signo zodiacal

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
Elemento: tierra

Planeta regente: Venus

Parte vulnerable del cuerpo: la garganta

Flor: rosas rojas, claveles rojos

Tu día: viernes

Gema: esmeralda

Santo/Virgen: San Pancracio, Virgen de Fátima

Planeta del amor: Plutón

Planeta del dinero: Mercurio

Planeta de la salud: Venus

Planeta del hogar: Sol

Urano deja tu signo en abril, cerrando un ciclo de siete años de transformación radical. Has aprendido a soltar el control, a reinventarte y a confiar en el cambio. Ahora, con Urano en Géminis, tu zona de recursos y autoestima se activa con nuevas formas de sostenerte, ganar dinero y valorar lo que eres. Saturno y Neptuno en Aries te invitan a revisar tu mundo interno, tus miedos y tu espiritualidad. Júpiter en Leo activa tu hogar: es tiempo de embellecer tu espacio, sanar raíces y fortalecer tu seguridad emocional.

El eclipse solar del 17 de febrero puede traer revelaciones sobre tu vocación oculta, y el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa creativa o amorosa. Has aprendido a soltar, ahora toca confiar. Este 2026, tu estabilidad se vuelve elección consciente. Ama sin aferrarte y cuida sin controlar.

Consejo: la paz llega cuando aceptas que el cambio también puede traer paz.

Salud: Urano deja tu signo, liberándote de tensiones físicas acumuladas. Es momento de estabilizar tu energía y cuidar tu sistema nervioso.

Dinero: Urano en Géminis activa tu zona financiera, surgiendo nuevas formas de ganar dinero, inversiones digitales o ideas innovadoras. Júpiter en Leo te invita a invertir en tu hogar o en bienes raíces.

Amor: Saturno y Neptuno en Aries activan tu mundo interno: puedes sentir el deseo de amar desde lo espiritual. El eclipse solar de febrero puede traer revelaciones sobre vínculos ocultos o pasados.

Números de suerte en el 2026: 2 – 6 – 14 – 22 – 31 para sembrar con paciencia, cuidar lo esencial y atraer abundancia estable.

Predicciones 2026
