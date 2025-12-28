Elemento: agua
Planeta regente: Plutón y Marte
Parte vulnerable del cuerpo: órganos sexuales
Flor: crisantemo
Tu día: martes
Gema: topacio y tu piedra el azabache
Santo/Virgen: San Martín de Porres, La Madre Dolorosa
Planeta del amor: Venus
Planeta del dinero: Júpiter
Planeta de la salud: Marte
Planeta del hogar: Urano y Saturno
Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de trabajo, salud y servicio. Es tiempo de construir rutinas más conscientes, cuidar tu cuerpo como templo y liderar desde lo cotidiano. Urano en Géminis transforma tu forma de compartir recursos, vivir la intimidad y sostenerte económicamente. Júpiter en Leo activa tu vocación: tu trabajo puede llegar más lejos, tu imagen pública se fortalece.
El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa creativa o amorosa, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de propósito: es momento de mostrar tu poder.
Tu profundidad emocional y sentimental es sagrada. Este 2026, comparte todo y con todos sin miedo. Tu vulnerabilidad es puente para unir y sanar, no es debilidad.
Consejo: el amor más transformador es aquel que se atreve a mostrarse sin armadura.
Salud: Saturno en Aries te pide cuidar tu cuerpo con disciplina. Neptuno puede generar confusión si no escuchas tus emociones. Urano en Géminis transformará tu forma de sanar.
Dinero: Júpiter en Leo activa tu vocación: puedes recibir reconocimiento, ascensos o expansión profesional. Urano te invita a compartir recursos con más conciencia.
Amor: el eclipse solar de febrero puede traer revelaciones sobre tu propósito afectivo. Saturno te pide amar desde lo cotidiano, no desde la intensidad.
Números de suerte: 7 – 13 – 19 – 25 – 36 para transformar con profundidad, sanar lo oculto y renacer con poder.