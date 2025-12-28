Elemento: agua

Planeta regente: Plutón y Marte

Parte vulnerable del cuerpo: órganos sexuales

Flor: crisantemo

Tu día: martes

Gema: topacio y tu piedra el azabache

Santo/Virgen: San Martín de Porres, La Madre Dolorosa

Planeta del amor: Venus

Planeta del dinero: Júpiter

Planeta de la salud: Marte

Planeta del hogar: Urano y Saturno

Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de trabajo, salud y servicio. Es tiempo de construir rutinas más conscientes, cuidar tu cuerpo como templo y liderar desde lo cotidiano. Urano en Géminis transforma tu forma de compartir recursos, vivir la intimidad y sostenerte económicamente. Júpiter en Leo activa tu vocación: tu trabajo puede llegar más lejos, tu imagen pública se fortalece.

PUBLICIDAD

El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa creativa o amorosa, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de propósito: es momento de mostrar tu poder.

Tu profundidad emocional y sentimental es sagrada. Este 2026, comparte todo y con todos sin miedo. Tu vulnerabilidad es puente para unir y sanar, no es debilidad.

Consejo: el amor más transformador es aquel que se atreve a mostrarse sin armadura.

Salud: Saturno en Aries te pide cuidar tu cuerpo con disciplina. Neptuno puede generar confusión si no escuchas tus emociones. Urano en Géminis transformará tu forma de sanar.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu vocación: puedes recibir reconocimiento, ascensos o expansión profesional. Urano te invita a compartir recursos con más conciencia.

Amor: el eclipse solar de febrero puede traer revelaciones sobre tu propósito afectivo. Saturno te pide amar desde lo cotidiano, no desde la intensidad.