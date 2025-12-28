Elemento: agua
Planeta regente: La Luna
Parte vulnerable del cuerpo: estómago y plexo solar
Flor: azucena, rosas blancas
Tu día: lunes
Gema: perla, piedra lunar
Santo/Virgen: San Juan Bautista, Virgen del Carmen
Planeta del amor: Saturno
Planeta del dinero: El Sol
Planeta de la salud: Júpiter
Planeta del hogar: Venus
Júpiter transita tu signo hasta junio, expandiendo tu mundo emocional, tu familia y tu capacidad de nutrir. Es un tiempo fértil para sembrar vínculos, proyectos afectivos y nuevas formas de cuidado. Saturno y Neptuno en Aries activan tu vocación: se te pide liderar desde el corazón, construir desde tu sensibilidad y asumir tu poder profesional con propósito. Urano en Géminis puede traer revelaciones espirituales, sueños lúcidos o nuevas formas de meditar.
El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa creativa o amorosa, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de recursos y nuevas formas de sostenerte pueden surgir. Tu corazón es templo de paz y, sobre todo, de amor.
Este 2026, cuídalo como cuidas a los demás y a tus seres amados. No te olvides de ti mismo y procura sostenerte, cuidarte y amarte.
Consejo: la paz comienza cuando te das el mismo amor que ofreces.
Salud: Júpiter en tu signo hasta junio te da vitalidad, pero también puede generar exceso si no regulas tus emociones. Saturno en Aries te pide cuidar tu postura, huesos y energía física.
Dinero: Júpiter favorece ingresos por negocios, arte o familia. Urano en Géminis puede activar ideas intuitivas para generar abundancia.
Amor: el eclipse lunar de marzo puede cerrar una relación que ya no te nutre. Saturno y Neptuno te invitan a amar con propósito, no por costumbre.
Números de suerte: 4 – 7 – 12 – 20 – 29 para nutrir vínculos, proteger el hogar y sanar desde el corazón.