Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

prima:Cáncer: conoce qué te espera para el 2026

Si naciste entre el 21 de junio y 21 de julio, este es tu signo zodiacal

28 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Dannette Benet Mercado
Elemento: agua

Planeta regente: La Luna

Parte vulnerable del cuerpo: estómago y plexo solar

Flor: azucena, rosas blancas

Tu día: lunes

Gema: perla, piedra lunar

Santo/Virgen: San Juan Bautista, Virgen del Carmen

Planeta del amor: Saturno

Planeta del dinero: El Sol

Planeta de la salud: Júpiter

Planeta del hogar: Venus

Júpiter transita tu signo hasta junio, expandiendo tu mundo emocional, tu familia y tu capacidad de nutrir. Es un tiempo fértil para sembrar vínculos, proyectos afectivos y nuevas formas de cuidado. Saturno y Neptuno en Aries activan tu vocación: se te pide liderar desde el corazón, construir desde tu sensibilidad y asumir tu poder profesional con propósito. Urano en Géminis puede traer revelaciones espirituales, sueños lúcidos o nuevas formas de meditar.

El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa creativa o amorosa, mientras el eclipse solar del 17 de febrero activa tu zona de recursos y nuevas formas de sostenerte pueden surgir. Tu corazón es templo de paz y, sobre todo, de amor.

Este 2026, cuídalo como cuidas a los demás y a tus seres amados. No te olvides de ti mismo y procura sostenerte, cuidarte y amarte.

Consejo: la paz comienza cuando te das el mismo amor que ofreces.

Salud: Júpiter en tu signo hasta junio te da vitalidad, pero también puede generar exceso si no regulas tus emociones. Saturno en Aries te pide cuidar tu postura, huesos y energía física.

Dinero: Júpiter favorece ingresos por negocios, arte o familia. Urano en Géminis puede activar ideas intuitivas para generar abundancia.

Amor: el eclipse lunar de marzo puede cerrar una relación que ya no te nutre. Saturno y Neptuno te invitan a amar con propósito, no por costumbre.

Números de suerte: 4 – 7 – 12 – 20 – 29 para nutrir vínculos, proteger el hogar y sanar desde el corazón.

Predicciones 2026
ACERCA DEL AUTOR
Dannette Benet Mercado
