Elemento: aire

Planeta regente: Venus

Parte vulnerable del cuerpo: riñones y caderas

Flor: rosas

Tu día: viernes

Gema: ópalo, esmeralda

Santo/Virgen: San Francisco de Asís, Virgen del Rosario

Planeta del amor: Marte

Planeta del dinero: Plutón

Planeta de la salud: Neptuno

Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de pareja y vínculos importantes. Es momento de madurar en tus relaciones, de elegir con conciencia y de construir desde la verdad. Este tránsito puede traer compromisos serios, rupturas necesarias o nuevas formas de amar. Urano en Géminis te abre a nuevas formas de pensar, comunicarte y viajar. Júpiter en Leo activa tus amistades: proyectos colectivos, redes y colaboraciones se expanden.

El eclipse solar del 12 de agosto puede traer nuevas alianzas, mientras el eclipse lunar del 28 de agosto cierra una etapa profesional o vocacional.

Tu belleza está en equilibrio, pero este 2026 te pide que no insistas en armonizarlo todo. Elige lo que te nutre, aunque te incomode.

Consejo: la paz no siempre es el silencio, a veces es decir lo que duele, pero con amor.

Salud: Saturno en Aries puede generar tensión en tu cuerpo si no equilibras tus relaciones. Neptuno te pide cuidar tu sistema inmunológico y tu energía emocional.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu zona de redes: colaboraciones, proyectos colectivos y alianzas pueden generar ingresos.

Amor: Saturno y Neptuno en Aries activan tu zona de pareja: es tiempo de elegir con conciencia, soltar lo que no tiene buenas vibraciones y construir vínculos con propósito. El eclipse solar de agosto puede traer una nueva relación.