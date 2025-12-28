Elemento: fuego

Planeta regente: Marte

Parte vulnerable del cuerpo: la cabeza

Tu día: martes

Flor: margarita, geranios y flor del cactus

Gema: diamante, circonio

Santo/Virgen: San Expedito, Virgen de Coromoto

Planeta del amor: Venus

Planeta del dinero: Venus

Planeta de la salud: Mercurio

Planeta del hogar: Luna

El 2026 es un año de iniciación profunda. Con Saturno y Neptuno entrando en tu signo, se activa un proceso de maduración espiritual y redefinición de identidad. Saturno te pide estructura, disciplina y responsabilidad por lo que decides comenzar. Neptuno, por otro lado, elimina las máscaras: te invita a liderar desde la intuición, no desde el ego. La conjunción Saturno-Neptuno en febrero puede revelarte un propósito que antes no veías. Urano en Géminis activa tu mente: nuevas ideas, estudios y formas de comunicarte se abren.

PUBLICIDAD

El eclipse solar del 12 de agosto en Leo te impulsa a expresarte con autenticidad, mientras el eclipse lunar del 2 de marzo en Virgo cierra una etapa de servicio que ya no te representa.

Tu fuego inicia caminos, pero este 2026 te pide que lo hagas con ternura. Lidera sin herir, actúa sin atropellar. La paz comienza cuando tu impulso se alinea con tu corazón.

Consejo: no corras hacia lo nuevo sin despedirte de lo viejo con gratitud.

Salud: Saturno en tu signo te pide cuidar tu cuerpo con disciplina. Neptuno puede generar confusión o fatiga si no ves cuáles son tus límites. Prioriza rutinas con conciencia y practica el descanso profundo.

Dinero: Urano en Géminis activa ideas innovadoras para generar ingresos. Júpiter en Leo favorece proyectos creativos que pueden monetizarse.

Amor: el eclipse lunar de marzo cierra una etapa emocional. Saturno te pide madurez en tus vínculos: menos impulso, más compromiso. Neptuno puede traer encuentros espirituales o relaciones que te van a revelar cuál es tu propósito.