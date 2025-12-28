Elemento: aire

Planeta regente: Mercurio

Parte vulnerable del cuerpo: la garganta

Flor: gardenia y lirios del valle

Tu día: miércoles

Gema: citrina

Santo/Virgen: San Antonio de Padua, Inmaculada Concepción de María

Planeta del amor: Júpiter

Planeta del dinero: Luna

Planeta de la salud: Plutón

Planeta del hogar: Mercurio

Urano entra en tu signo en abril, marcando el inicio de una revolución mental. Tu forma de pensar, comunicar y aprender se transforma. Este tránsito puede despertar talentos dormidos, abrirte a nuevas redes y activar ideas disruptivas. Saturno y Neptuno en Aries te invitan a liderar desde lo colectivo, a construir proyectos con propósito y a conectar con causas que te inspiran. Júpiter en Leo te da visibilidad: tu voz será escuchada si viene desde la autenticidad.

El eclipse solar del 12 de agosto activa tu zona mental: nuevos estudios, publicaciones o ideas pueden nacer. El eclipse lunar del 2 de marzo cierra una etapa emocional que ya no te representa. Tu mente se expande, pero tu alma necesita silencio.

En este 2026, escucha más allá de las palabras. Comunica desde el alma, no desde la prisa o por impulso. Piensa antes de hablar.

Consejo: el amor verdadero no necesita explicación, solo presencia.

Salud: Urano en tu signo puede generar nerviosismo, insomnio o hiperactividad. Es clave regular tu energía mental y practicar meditación o movimiento consciente.

Dinero: Júpiter en Leo favorece negocios, comunicación y emprendimientos. Urano te da ideas brillantes, pero Saturno en Aries te pide estructura para sostenerlas.

Amor: el eclipse solar de agosto activa tu zona de expresión y puedes enamorarte de alguien que te escucha o te inspira. El planeta Saturno te pide madurez en tus relaciones sociales y afectivas.