Elemento: aire
Planeta regente: Mercurio
Parte vulnerable del cuerpo: la garganta
Flor: gardenia y lirios del valle
Tu día: miércoles
Gema: citrina
Santo/Virgen: San Antonio de Padua, Inmaculada Concepción de María
Planeta del amor: Júpiter
Planeta del dinero: Luna
Planeta de la salud: Plutón
Planeta del hogar: Mercurio
Urano entra en tu signo en abril, marcando el inicio de una revolución mental. Tu forma de pensar, comunicar y aprender se transforma. Este tránsito puede despertar talentos dormidos, abrirte a nuevas redes y activar ideas disruptivas. Saturno y Neptuno en Aries te invitan a liderar desde lo colectivo, a construir proyectos con propósito y a conectar con causas que te inspiran. Júpiter en Leo te da visibilidad: tu voz será escuchada si viene desde la autenticidad.
El eclipse solar del 12 de agosto activa tu zona mental: nuevos estudios, publicaciones o ideas pueden nacer. El eclipse lunar del 2 de marzo cierra una etapa emocional que ya no te representa. Tu mente se expande, pero tu alma necesita silencio.
En este 2026, escucha más allá de las palabras. Comunica desde el alma, no desde la prisa o por impulso. Piensa antes de hablar.
Consejo: el amor verdadero no necesita explicación, solo presencia.
Salud: Urano en tu signo puede generar nerviosismo, insomnio o hiperactividad. Es clave regular tu energía mental y practicar meditación o movimiento consciente.
Dinero: Júpiter en Leo favorece negocios, comunicación y emprendimientos. Urano te da ideas brillantes, pero Saturno en Aries te pide estructura para sostenerlas.
Amor: el eclipse solar de agosto activa tu zona de expresión y puedes enamorarte de alguien que te escucha o te inspira. El planeta Saturno te pide madurez en tus relaciones sociales y afectivas.
Números de suerte en el 2026: 3 – 5 – 11 – 23 – 30 para comunicar con claridad, expandir ideas y conectar con nuevas redes.