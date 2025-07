¿Benefician los imanes en la salud humana?

Algunos beneficios

“Por eso tú ves mis manos así, porque yo no recurría a medicamentos, pero hice todos mis suplementos. Eliminé el gluten, lo que me funcionó. Pero me faltaba algo, que era yo conectarme más a la energía, lo que mi papá me enseñó. Yo me hacía mi terapia, pero no todos los días, aunque usaba mis prendas magnéticas. Me dolía la rodilla, la muñeca... Comencé a diario a tomar mis terapias de campo electromagnético pulsados (PEMF, en inglés). En la actualidad, todo mi cuerpo está sano. Lo único que se me afectó fueron las manos. Entonces, me llegó la inquietud de querer crear conciencia y darlo a conocer a las personas”, manifestó.