Elemento: Tierra

Planeta regente: Saturno

Parte vulnerable del cuerpo: Los huesos y rodillas

Flor: La flor de pascua

Tu día: sábado

Gema: piedra: Granate, ónix

Santo/Virgen: San Lorenzo, Virgen del Perpetuo Socorro

Planeta del amor: la Luna

Planetas del dinero: Urano y Saturno

Planeta de la salud: Mercurio

Planeta del hogar: Marte

Saturno y Neptuno en Aries activan tu hogar, tus raíces y tu historia emocional. Es tiempo de sanar memorias, construir base y liderar desde lo profundo. Este tránsito puede traer mudanzas, sanaciones en relaciones familiares o decisiones sobre tu espacio y tu salud.

Urano en Géminis transforma tu rutina: nuevas formas de trabajar, cuidar tu cuerpo y organizar tu tiempo. Júpiter en Leo activa tu zona de transformación: es momento de soltar lo que ya no vibra contigo.

El eclipse lunar del 2 de marzo puede cerrar una etapa educativa o espiritual, mientras el eclipse solar del 17 de febrero trae revelaciones familiares.

Tu fortaleza es admirable, pero este 2026 te pide que descanses. No todo se construye con esfuerzo, algunas cosas llegan cuando sueltas, dejas ir y fluyes.

Consejo: el amor también es pausa, también es ternura y también es no hacer.

Salud: Saturno en Aries activa tu zona emocional, cuidar tu salud mental será clave. Neptuno te pide sanar heridas con familiares. Urano en Géminis transforma tu rutina.

Dinero: Júpiter en Leo activa tu zona de transformación. Puedes recibir recursos inesperados o soltar formas de sostenerte financieramente que ya no funcionan.

Amor: el eclipse solar de febrero puede traer revelaciones familiares que impactarán tu forma de amar. Saturno te pide construir vínculos desde la raíz.