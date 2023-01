Si reconoces que eres una persona única, que sabes tu valor y tu espacio en el mundo, que luchas por tu propio bienestar y felicidad, sin sacrificarla para complacer a los demás, es muy posible que seas una persona feliz, empática y con una vida balanceada. Quiere decir, además, que tu amor propio es saludable y que sabes que es un estado mental que se debe cuidar y reforzar todos los días.

Sin embargo, según el psiquiatra Ángel Martínez, muchos desconocen la importancia del amor propio para garantizar el bienestar. Por eso se recomienda que reflexiones sobre todo lo que quieres lograr, lo que te motiva a seguir adelante y sacar de tu vida todo lo que te hace mal.

Es momento de emular a las personalidades que hoy relatan cómo mantienen su salud mental y, de paso, aumentar tu amor propio, un concepto fundamental para vivir en armonía. Sobre todo, piensa en lo que has logrado y lo que te ha hecho crecer. Pero, sobre todo, es necesario que transforme tus inseguridades en metas y prepárate para lograrlo.

“Practico el amor propio sacando tiempo para disfrutar de ese espacio íntimo conmigo mismo en el cual me relaciono con cosas sencillas e inspiradoras como el amanecer la naturaleza y de recuerdos gratos. También el gozar de la compañía de buenos amigos y de la familia. Al sacar tiempo para servir de manera voluntaria a los demás u otras causas , nos enriquece emocional y físicamente. Para demostrar amor propio debemos aceptarnos como somos, pero también hacer todo lo posible por superarnos y mantenernos física, emocional y espiritualmente. Finalmente tenemos que querernos a nosotros mismos y ser agradecidos con lo que la vida nos da de esa manera estaremos listos para ser felices y poder amar a los que nos rodean”.

Dr. Luis Ortiz Espinosa

Dermatólogo

“Practico amor propio cuando para cualquier salida normal decido ponerme algún ‘outfit’ especial, accesorizarlo como para un editorial de modas, practicar un maquillaje diferente y sentirme como Carrie Bradshaw en Puerto Rico”.

Stella Nolasco

Diseñadora de moda

“Para practicar el amor propio saco tiempos de descanso, muevo mi cuerpo, me arreglo cuando quiero y sobre todo practico autocompasión en los momentos difíciles”.

Atabey Torres-Lorenzo

Psicóloga

“Cuando creemos en nuestras capacidades somos capaces de lograr grandes cosas, pues nos atrevemos a intentarlo. Damos el máximo siempre y aceptamos, con alegría, el resultado de nuestro esfuerzo. Alimento mi amor propio recordando de dónde vengo y lo mucho que he tenido que luchar para avanzar en la vida. El mantenerme aferrada a mi origen me lleva a ser agradecida por todo el esfuerzo que mis padres y mucha otra gente hicieron por echarme adelante, reforzando así el amor a lo que soy y comprometiéndome a siempre dar el máximo en todo lo que hago”.

Alexandra Fuentes

Presentadora, actriz y productora

“En mi profesión de entrenador físico, estoy todo el día velando por la salud integral de otros. Ese esfuerzo por lo demás, lo he hecho conmigo mismo. Fue así que identifiqué que entre los billones de personas que habitamos en este planeta me encuentro entre los primeros 10 que le encantan los dulces, y les daba rienda suelta. Ese gusto afectó por años mi salud. La decisión de eliminarlos ha sido la más acertada no solo para mi salud física, sino la emocional. Otra manera de sentir amor propio, es que los fines de semana me voy a correr temprano y luego voy a la playa a recargar energías, sin celular ni electrónicos. No puede faltar la búsqueda de Dios. Mientras más amor tenga por mí, más puedo dar”.

Andrés “Choko” Vázquez

Entrenador físico y propietario de Fit911HealthNation

“En mi caso, parte de cómo alimento y muestro mi amor propio es respetando mis talentos y mi pasión por la música, sin dejar eso a un lado por miedo y lo difícil que pueda ser mi carrera. La realidad es que si me pongo a hacer otra cosa pensando solo en el dinero, voy a andar bien frustrado y ya me ha pasado. No voy a dejar de hacer las cosas que hago como la música, que es lo que alimenta mi amor propio”.

Manolo Ramos

Cantautor y músico