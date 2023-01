A punto de comenzar las celebraciones de febrero, mes del amor, también es un buen momento para preguntarnos cómo está nuestro amor propio, esa importante cualidad o sentimiento que nos permite valorar nuestras vidas y aceptarnos tal como somos. Una premisa que, aunque damos por sentado, no siempre está presente.

Solo tienes que preguntarte, y ser honesto con tu respuesta, si eres una persona que te autoagredes mentalmente cuando algo sale mal, crees que no mereces los halagos que te hacen o prefieres no defender tu punto de vista por creer que no tiene importancia.

Sin embargo, muchas veces no se le da mucha importancia a ese proceder o no somos conscientes de sus implicaciones y de cómo se manifiestan en nuestra personalidad o forma de ser. Pensamientos, ideas o acciones tienen algo en común: Se relacionan con el amor propio y la autoestima, dos conceptos que, aunque se parecen y se entrelazan, no son exactamente lo mismo.

De hecho, muchos definen la autoestima como la confianza que tenemos como personas y el valor que le damos a nuestro aspecto físico, inteligencia, profesión, creatividad o hasta con nuestra capacidad adquisitiva. Mientras que el amor propio se relaciona más con el valor y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, no depende de quiénes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los que nos desenvolvemos.

Para la psicóloga clínica Thalía Cuadrado, hay una relación muy estrecha entre ambos conceptos, pero subraya que el amor propio es un estado en el que cada persona se reconoce como única, que tiene amor hacia sí mismo “porque reconoce su valor y su espacio en el mundo”. Además de luchar por tu propio bienestar y felicidad sin sacrificarlo para complacer a los demás.

“El problema más grande que ha tenido el amor propio, sobre todo en Puerto Rico, es que aquí se ha desvirtuado mucho con el egoísmo. Pero es todo lo contrario y, porque me conozco, porque pienso en mí, porque me amo y me respeto, es por lo que también puedo hacer eso (sentir amor) por otra persona”, explica la psicóloga clínica, mientras enfatiza que si no me amo como soy, es imposible que pueda amar a otra persona.

Tampoco se debe confundir con narcisismo, un trastorno mental en el que la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad enfermiza de atención y admiración, entre otras características. “Reconocernos como personas individuales que somos dadas de amor, de respeto, de bienestar, de cuidado y protección; eso va en la naturaleza humana. Pero el narcisismo no está en la naturaleza humana”, advierte la psicóloga, para destacar que en el narcisismo, el amor que se tiene la persona viene del egoísmo y de la falta de empatía.

Además, cuando se tienen hijos, advierte la doctora Cuadrado, pasa exactamente lo mismo. “Si la madre o el padre no se aman a ellos mismos, no se respetan, no se cuidan, ni se protegen, es imposible que le puedan enseñar amor propio a sus hijos”.

“Músculo” que se debe ejercitar

Por eso, el psiquiatra Ángel Martínez señala que se trata de “un músculo que todos deberíamos ejercitar a la perfección y en cada momento”. Sobre todo, debido a que el amor propio influye en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la imagen que proyectamos y en el modo en que hacemos frente a los problemas.

“El destello del amor propio, la energía con la que nos hace movernos y desenvolvernos, garantiza, por ejemplo, que elijamos mejor a las personas que conforman nuestra vida. Implica, además, que podamos enfrentarnos con mejores recursos a cualquier desafío, sea grande o pequeño. El amor propio es, por así decirlo, un estado de aprecio que va surgiendo a medida que hacemos cosas por nosotros mismos. A medida que, por ejemplo, invertimos en nuestro desarrollo psicológico, emocional y espiritual. Es una dimensión dinámica que nos permite madurar en fortalezas y en calidad de vida”, describe el también director médico del Hospital Panamericano.

Según el psiquiatra, el amor propio no implica solo sentirse bien. Además de que no es algo que puede lograrse cuidando la imagen, a través de lecturas inspiradoras, compartiendo tiempo de calidad con los seres queridos o disfrutando en soledad de actividades que nos gusten. Más bien, resalta, define nuestra capacidad para apreciar lo que hacemos y valorar lo que somos.

“Son dimensiones que, a menudo, se ven vulneradas como efecto de una mala crianza, una educación autoritaria o marcada por la indiferencia. El amor propio es un estado que no admite dudas, épocas de debilidad o menos aún situar su destello en bolsillos ajenos para perder así nuestra dignidad. Este tendón psíquico exige cuidados y crece mediante acciones que nos hacen madurar”, agrega.

En este sentido, el psiquiatra dice que, por ejemplo, cuando actuamos de manera inteligente, salvaguardando nuestros intereses y valores, “cuando empezamos a aceptar mucho mejor nuestra realidad y nuestras fortalezas, tenemos menos necesidad de explicar nuestras carencias”.

De la misma forma, es un estado que nos hace sentir compasión por nosotros mismos como seres humanos “luchando por encontrar un significado personal”. Gracias a eso, agrega el psiquiatra, estamos más centrados en nuestro propósito y nuestros valores, “los mismos que esperamos cumplir a través de nuestros propios esfuerzos”.

Pero casi siempre, indica Cuadrado, el problema con el autorreconocimiento del amor propio viene por cuestiones culturales o religiosas. “También debemos puntualizar que el amor propio no tiene nada que ver con lo que puedes adquirir económicamente. El amor propio es un estado del ser y puedes estar bien vestida y sentirte mal, o puedes estar con unos mahones y sentirte muy bien”.

De la misma forma, el doctor Martínez enfatiza en la importancia de que las personas busquen la ayuda de profesionales de la salud. De hecho, destaca que no hace falta padecer de algún trastorno de gravedad para acudir a uno. “No se puede amar a otro más de lo que uno se ama a sí mismo. Por lo tanto, es necesario aprender a amarse para poder ofrecer un amor más auténtico y significativo a quienes nos rodean. Reflexionemos en ello, vale la pena”.

Fortalece tu amor propio

El doctor Martínez propone varios pasos que pueden ayudar a aumentar el amor propio. Y lo primero es permanecer atento y consciente: “Las personas que se aman a sí mismas tienden a saber lo que piensan, sienten y desean. Son conscientes de lo que son, lo ponen en práctica y no actúan en función de lo que otros quieren para ellos. Pero, a pesar de que muchos estemos de acuerdo con este enfoque, no siempre lo aplicamos como debiéramos”, advierte.

De hecho, el psiquiatra subraya que a veces nos descuidamos y “nos relegamos para priorizar a otros, y con todo ello, el amor propio se va deshilachando”. Por eso recomienda que evitemos esto último y “apreciemos lo que somos y lo que valemos”. Por eso recomienda los siguientes pasos que se deben tomar cuenta para lograrlo:

- Actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos. Amar no significa cumplir con los deseos del otro, sino facilitarle lo que necesita. El amor hacia uno mismo funciona bajo el mismo principio. “Si te centras en lo que necesitas, te mantendrás apartado de los patrones de comportamiento automáticos que son poco saludables, esos que te dan problemas o que te mantienen anclado en el pasado”.

- La práctica de un buen cuidado personal. Las personas que se aman a sí mismas se alimentan diariamente a través de actividades saludables, lo que incluye una buena alimentación, ejercicio, buen sueño, intimidad e interacciones sociales saludables. “No tienen miedo de priorizarse, el amor propio no es egoísmo, es un ejercicio de salud para el propio equilibrio físico, mental y emocional”.

- Establece límites. Una persona que se ama a sí misma tiene valor para establecer límites y para decir “no” a todo lo que le afecta física, emocional o espiritualmente. “Practícala sin temores ni reparos. Los límites nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras relaciones y en definitiva a aumentar el amor propio”.

- Protégete de personas tóxicas. Una persona que se ama no pierde el tiempo con aquellas que intentan envenenar su espíritu. “Aprende a manejarlos con efectividad, puesto que no se trata solo de huir o poner distancia. Amor propio es también saber desenvolvernos ante las situaciones más complejas sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades”.

- Perdónate a ti mismo. Los seres humanos podemos ser muy duros con nosotros mismos. Pero ser responsables de nuestras acciones no implica que tengamos que castigarnos eternamente. Las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores, aceptan su humanidad y se excusan. “Ese necesitado perdón se traduce en una sola palabra: libertad”.

- Vive con intención. Para aceptarse y amarse más, siendo consciente de lo que sucede en tu vida, es bueno que tengas al menos un propósito. “Descubrirás que puedes quererte mucho más si ves cómo logras lo que te propusiste hacer. Para ello es necesario establecer tus intenciones de vida”.

- Acepta que no puedes controlarlo todo. Siempre habrá situaciones externas que van a escapar de nuestras manos y, si no lo asumimos, estaremos destinados a la inconformidad, frustración e infelicidad. “Lo bonito que tiene la vida está en su capacidad para sorprendernos. Así que, suéltate un poco y deja que te sorprenda”.

- Hazte cumplidos diarios. Aprende a halagarte cada día, reconoce tus logros por más pequeños que sean y valora el esfuerzo que le destinas a cada objetivo así no lo hayas alcanzado. No esperes que otro venga a hacerlo por ti.

- Evita hábitos que puedan dañarte. Por ejemplo: recurrir al consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, cigarrillos o drogas. Si es tu caso, un gran acto de amor propio es renunciar a ellos. Pero, si la situación se escapa de tu control, entonces es hora de pedir ayuda a profesionales. “La psicoterapia siempre será una excelente opción para elevar nuestra vida independientemente de que haya una condición mental o no”.

¿Cómo saber que no te amas a ti mismo?

Según el doctor Ángel Martínez, muchas personas no saben identificar la falta de amor propio. Y probablemente esto se deba, afirma, a que nunca fomentaron esta dimensión durante la infancia y la adolescencia. Pero nunca es tarde para aprender a reconocerlo. Aquí algunas señales que, según el psiquiatra, indican que no te amas a ti mismo.

- Cuestionas los halagos que te hacen. “Las personas que no se aman a sí mismas no aceptan un cumplido o halago, pues creen que no se lo merecen o que el otro le está tomando el pelo”.

- Nunca defiendes tu punto de vista ante los demás porque quieres evitar el conflicto o temes que te rechacen por lo que piensas.

- Estás constantemente a la defensiva. “La falta de confianza e inseguridad provoca que la persona esté en un estado de alerta constante e injustificado, tomándose cualquier acción o comentario como un ataque personal”.

- Constantemente te comparas con los demás, lo que potencia los sentimientos de envidia, frustración e inferioridad.

- Crees que los logros obtenidos solo han sido frutos de la buena suerte debido a que, una persona que no se quiere, nunca va a reconocer su valor, esfuerzo o capacidad.