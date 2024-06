Conoce cinco hábitos que debes evitar para no dañar los ojos y tu vista

Los ojos son una parte fundamental para poder desarrollar las diferentes tareas diarias y muchas veces no se les da el cuidado que requieren. Tener malos hábitos puede ocasionar daños irreversibles a la vista o que los ojos ya no funcionen al 100 por ciento.

A continuación, compartimos cinco conductas que debes evitar para no perjudicar tus ojos.

Leer cuando está llegando la noche o a oscuras y sin prender la luz, provoca fatiga ocular y hacer más difícil la lectura. También hay que tener en cuenta que la mejor luz para leer y que los ojos no se cansen es la fría o blanca.

4. No tener una buena higiene ocular

Una correcta limpieza es importante para mantener una buena salud visual y aunque muchos no le prestan atención, no tenerla puede causar infecciones. Una limpieza adecuada puede hacerse en la ducha o con un paño limpio y húmedo. Quienes usan lentes de contacto, es fundamental mantenerlos en su estuche, hidratados con el líquido especial para estos y evitar usarlos por mucho tiempo.

5. No usar lentes adecuados al exponerse al sol

Los lentes de sol son primordiales para proteger los ojos de los rayos ultravioleta, todo el tiempo. Estos rayos afectan tejidos del ojo, especialmente los de la superficie, es decir, la córnea y el cristalino. A largo plazo, quienes no le pongan cuidado a este aspecto, podrían desarrollar cataratas. Asimismo, las personas que están constantemente expuestos al reflejo del sol en el agua, la arena o la nieve pueden desarrollar una enfermedad denominada fotoqueratitis, que básicamente es como tener una quemadura solar en el ojo. Es importante tener en cuenta que no todos los lentes oscuros protegen contra los rayos UV. Es por ello que al momento de adquirirlos, es importante fijarse que tengan el filtro adecuado y sean homologados. ?En las personas que utilizan maquillaje, se debe tener en cuenta que este debe ser de marcas confiables, no usar productos dentro de los ojos y evitar compartirlos.