Consejera profesional cuenta su testimonio de abuso sexual e invita a otras víctimas a sanar

“Tenía baja autoestima y habían comportamientos que yo misma no entendía y decía ‘estos comportamientos vienen de algo’. Comencé mi trabajo personal de mirarme hacia adentro iba recordando. Me cuestionaba y hasta pensaba eso habrán sido sueños. Algo que siempre me decía era ‘estos comportamientos no me permiten ser yo’. Estaban arraigados a todo lo que me había sucedido. Una vez acepté y reconocí todo lo que me pasó, comenzó el proceso de sanación y transformación que pasamos las víctimas de abuso”, narró Fuentes, que ejemplificó que, en la juventud, la selección de sus parejas no era la adecuada, ya que la “herida que predominaba en mi vida era la de abandono y humillación”.