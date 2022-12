La respiración profunda es una de las mejores maneras de reducir el estrés en el cuerpo. Más que nada, porque esta acción es una forma de enviarle un mensaje al cerebro para calmarse y relajarse. Por eso, en estas fechas, de tanto ajetreo, fiestas y jangueo, es una de las primeras recomendaciones que ofrece el doctor Ángel Martínez, director médico del Hospital Panamericano, al enfatizar que si le puedes prestar atención a una sola cosa durante la Navidad, que sea a eso acción. A continuación, formas de lograrlo que propone el reconocido psiquiatra:

La respiración profunda puede ayudarte a calmarte y relajarte en momentos de tensión. (Shutterstock)

1. Respira profundo. “Inténtalo -sí, ahora mismo, inhala y exhala lentamente”, recomienda el doctor Martínez. Mientras lo haces, explica, debes prestarle atención a tu respiración y a como el aire va entrando por tu cuerpo. “Respira otra vez, no dejes de prestarle atención tu respiración. Solo tres repeticiones de este ejercicio pueden ser de gran ayuda en momentos de estrés, tensión, ansiedad y tristeza”.

2. Limita el consumo de alcohol. Durante esta temporada navideña no se celebrarán las típicas fiestas, pero por eso mismo corremos el riesgo de beber demasiado, advierte el psiquiatra. Debes recordar que las ocasiones de reunión y celebración son infinitas: comidas o cenas de empresa, reuniones familiares, Nochebuena, fin de año, entre otras. Además, es importante tener en cuenta que en esta época se disparan las cifras de accidentes y muertes en carretera debido a los efectos del alcohol. Recuerda que el gran perjudicado es nuestro hígado, pero el consumo desmedido de alcohol también afecta a otros órganos importantes como el cerebro, páncreas o corazón.

PUBLICIDAD

3. Apunta “una cosa menos”. “Las vacaciones pueden estar dominadas por las expectativas que tenemos de nosotros mismos y de todas las cosas que tenemos que hacer o los regalos que queremos comprar. Pero te has parado un momento a pensar ¿Cuál de ellas es ‘una cosa menos’ que no tendrías que hacer? Esto podría estar relacionado con tu vida laboral, familiar o social. Tal vez no quisieras colocar luces o decoraciones en el exterior o enviarles tarjetas navideñas a tus seres queridos”, sugiere.

Saca un momento a solas para descansar y pensar en todas las bendiciones que tienes, en vez de enfocarte en las dificultades. (Shutterstock)

4. Encuentra momentos de esperanza. El doctor Martínez resalta que la pérdida reciente de un ser querido puede llegar a ser abrumador. Por eso, aconseja que, durante las vacaciones navideñas, es importante que puedas encontrar momentos para apreciar nuevas experiencias, tal y como las estás viviendo. “Esta Navidad, enfócate en contrarrestar la sensación de pérdida con gratitud. Se ha demostrado que tanto las prácticas de psicología positiva, como la práctica de la gratitud y el conteo de las bendiciones, aumenta el bienestar de las personas y disminuyen la depresión”.

La pandemia sigue

El doctor Martínez también resalta el hecho de que la pandemia no ha terminado y, por lo tanto, “debemos ser más creativos durante esta temporada y adaptar las fiestas navideñas a la realidad de COVID-19″. Por eso enfatiza en la importancia de seguir las recomendaciones de manera responsable para cuidar de nuestra salud y la de los demás. Para lograrlo, ofrece las siguientes sugerencias que pueden ayudar en la adaptación y así cuidar el bienestar emocional durante esta temporada:

PUBLICIDAD

- Acepte sus sentimientos, aunque sean negativos. “Cualesquiera que sean sus sentimientos, acepte que esa es su realidad en este momento y permítase sentirse así”.

- Identifique el por qué y ajuste sus expectativas. En ese sentido, el psiquiatra aconseja que haga su plan, simplifique y separe tiempo para relajarse y reinventarse.

- Repita afirmaciones: “Las afirmaciones son declaraciones que se repiten para alentar y motivar a quien la dice”, explica y destaca que nos pueden ayudar a sentirnos más anclados, capaces de hacer las cosas y ser quienes deseamos ser. Algunas afirmaciones que pueden ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad durante la temporada son: “Puedo decir que no, desconectarme y descansar”; “Tengo control sobre mis pensamientos”; “Recibo los cambios y aprendo de ellos”; “Hoy será un gran día” o “A pesar de la incertidumbre tengo paz interior”.

- Enfóquese en lo positivo: Ayude a alguien, enfóquese en lo que puede controlar. “No podemos controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos, decisiones, conductas y acciones”, enfatiza el psiquiatra.