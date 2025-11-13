Lily García disfruta de seguir fluyendo

Mientras continúa con la celebración de sus 40 años ininterrumpidos en los medios de comunicación en Puerto Rico, la escritora, comunicadora y actriz Lily García presenta su novena publicación: “Y sigo fluyendo… cuarenta herramientas para celebrar la vida".

En este nuevo libro, Lily incluye 40 columnas escritas en los pasados diez años sobre temas de autoayuda, motivación y espiritualidad práctica.

“Si cuando comencé como asistente de producción en noticias en el 1984 alguien me hubiese dicho que un día iba a estar celebrando cuarenta años en los medios y publicando mi noveno libro, jamás me lo hubiese creído”, expresó en declaraciones escritas la también coach de vida y tanatóloga.

“Es una bendición poder ganarme la vida haciendo no solo lo que me gusta, sino viviendo mi propósito: compartir con otras personas las herramientas que a mí me han ayudado a alcanzar mayor balance, bienestar y felicidad en mi vida”.

Según describe, “Y sigo fluyendo…" cuenta con un prólogo en décimas escrito por Silverio Pérez, y seis capítulos cuyos escritos nos llevan desde la risa hasta las lágrimas, con los títulos: “Sanando de adentro hacia afuera”, “La nena de mami y papi”, “Transformando las pérdidas”, “La vida te da sorpresas”, “Entre amores y desamores”, y “Más viejo es el viento y todavía sopla”.

Su nueva publicación ya está disponible en: Casa Norberto en Plaza Las Américas; La Casita Books en Aguadilla Mall; Vivamás Health Foods en San Patricio Plaza; Librería Laberinto en el Viejo San Juan; Catalá Joyeros en el Viejo San Juan; msbookspr.com, BiblioServices en Río Piedras, El Candil en Ponce, y pronto por amazon.com

Así luce la portada de la publicación, que ya está disponible. (Suministrada)

Próximas presentaciones de la autora: