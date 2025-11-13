Lily García disfruta de seguir fluyendo
Con su nuevo libro “Y sigo fluyendo… cuarenta herramientas para celebrar la vida” festeja cuatro décadas en los medios de comunicación
13 de noviembre de 2025 - 11:04 AM
Mientras continúa con la celebración de sus 40 años ininterrumpidos en los medios de comunicación en Puerto Rico, la escritora, comunicadora y actriz Lily García presenta su novena publicación: “Y sigo fluyendo… cuarenta herramientas para celebrar la vida".
En este nuevo libro, Lily incluye 40 columnas escritas en los pasados diez años sobre temas de autoayuda, motivación y espiritualidad práctica.
“Si cuando comencé como asistente de producción en noticias en el 1984 alguien me hubiese dicho que un día iba a estar celebrando cuarenta años en los medios y publicando mi noveno libro, jamás me lo hubiese creído”, expresó en declaraciones escritas la también coach de vida y tanatóloga.
“Es una bendición poder ganarme la vida haciendo no solo lo que me gusta, sino viviendo mi propósito: compartir con otras personas las herramientas que a mí me han ayudado a alcanzar mayor balance, bienestar y felicidad en mi vida”.
Según describe, “Y sigo fluyendo…" cuenta con un prólogo en décimas escrito por Silverio Pérez, y seis capítulos cuyos escritos nos llevan desde la risa hasta las lágrimas, con los títulos: “Sanando de adentro hacia afuera”, “La nena de mami y papi”, “Transformando las pérdidas”, “La vida te da sorpresas”, “Entre amores y desamores”, y “Más viejo es el viento y todavía sopla”.
Su nueva publicación ya está disponible en: Casa Norberto en Plaza Las Américas; La Casita Books en Aguadilla Mall; Vivamás Health Foods en San Patricio Plaza; Librería Laberinto en el Viejo San Juan; Catalá Joyeros en el Viejo San Juan; msbookspr.com, BiblioServices en Río Piedras, El Candil en Ponce, y pronto por amazon.com
