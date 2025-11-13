Opinión
13 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Lily García disfruta de seguir fluyendo

Con su nuevo libro “Y sigo fluyendo… cuarenta herramientas para celebrar la vida” festeja cuatro décadas en los medios de comunicación

13 de noviembre de 2025 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lily García sigue viviendo su propósito al compartir las herramientas que le han ayudado a alcanzar mayor balance, bienestar y felicidad. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Mientras continúa con la celebración de sus 40 años ininterrumpidos en los medios de comunicación en Puerto Rico, la escritora, comunicadora y actriz Lily García presenta su novena publicación: “Y sigo fluyendo… cuarenta herramientas para celebrar la vida".

RELACIONADAS

En este nuevo libro, Lily incluye 40 columnas escritas en los pasados diez años sobre temas de autoayuda, motivación y espiritualidad práctica.

“Si cuando comencé como asistente de producción en noticias en el 1984 alguien me hubiese dicho que un día iba a estar celebrando cuarenta años en los medios y publicando mi noveno libro, jamás me lo hubiese creído”, expresó en declaraciones escritas la también coach de vida y tanatóloga.

“Es una bendición poder ganarme la vida haciendo no solo lo que me gusta, sino viviendo mi propósito: compartir con otras personas las herramientas que a mí me han ayudado a alcanzar mayor balance, bienestar y felicidad en mi vida”.

Según describe, “Y sigo fluyendo…" cuenta con un prólogo en décimas escrito por Silverio Pérez, y seis capítulos cuyos escritos nos llevan desde la risa hasta las lágrimas, con los títulos: “Sanando de adentro hacia afuera”, “La nena de mami y papi”, “Transformando las pérdidas”, “La vida te da sorpresas”, “Entre amores y desamores”, y “Más viejo es el viento y todavía sopla”.

Su nueva publicación ya está disponible en: Casa Norberto en Plaza Las Américas; La Casita Books en Aguadilla Mall; Vivamás Health Foods en San Patricio Plaza; Librería Laberinto en el Viejo San Juan; Catalá Joyeros en el Viejo San Juan; msbookspr.com, BiblioServices en Río Piedras, El Candil en Ponce, y pronto por amazon.com

Así luce la portada de la publicación, que ya está disponible.
Así luce la portada de la publicación, que ya está disponible. (Suministrada)

Próximas presentaciones de la autora:

  • 15 de noviembre - a las 5:00 p.m. en Casa Norberto, en Plaza Las Américas
  • 20 de noviembre - a las 5:00 p.m. en Vivamás Health Foods, en San Patricio Plaza
  • 6 y 7 de diciembre - en la Feria del Libro de Barranquitas, con presentación del libro a las 10:00 a.m. el día 6
  • 13 de diciembre - a la 1:00 p.m. en la Librería El Candil en Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
