19 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lo que dice la IA: los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual

¿Qué tienen en común las mujeres más brillantes del mundo y por qué estos pasatiempos estimulan el cerebro?

19 de septiembre de 2025 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jugadora se convirtió en campeona nacional femenina en el torneo celebrado en Humacao en agosto pasado. En octubre, repitió esta hazaña tras convertirse en la jugadora más joven en ganar el Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico. (Suministrada)
Juegos como el ajedrez, los rompecabezas complejos, el Sudoku y algunos videojuegos de estrategia fortalecen la corteza prefrontal y mejoran funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación y el control inhibitorio.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un análisis basado en estudios científicos y patrones detectados por ChatGPT identificó los tres pasatiempos más comunes entre mujeres con coeficientes intelectuales superiores al promedio. Lejos de ser modas pasajeras, estas actividades están directamente asociadas con un mayor desarrollo cognitivo, capacidad de resolución de problemas y pensamiento estratégico.

Aunque la inteligencia es un fenómeno complejo que va mucho más allá de un número, numerosos trabajos académicos muestran que ciertas actividades pueden potenciar la plasticidad cerebral, la memoria y la creatividad. Estos son los hobbies que la ciencia asocia con mujeres intelectualmente sobresalientes:

1. Lectura analítica y escritura creativa

Múltiples investigaciones han demostrado que la lectura profunda y reflexiva no solo mejora el lenguaje, sino que también fortalece la empatía y la capacidad de pensamiento abstracto. Un estudio publicado en Scientific American Mind por el psicólogo Raymond Mar (Universidad de York) concluyó que las personas que leen literatura de ficción con frecuencia desarrollan más empatía y habilidades de teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender lo que otros piensan o sienten.

Además, escribir regularmente también tiene un fuerte impacto cognitivo. Un estudio titulado “Escritura creativa y neurociencia cognitiva” explica cómo la escritura implica la activación de diversas redes neuronales, incluyendo áreas del lóbulo frontal (vinculadas con la planificación y el razonamiento) y la corteza prefrontal (clave en la memoria de trabajo).

De acuerdo con CMS, se ha visto un aumento en las pruebas entre los beneficiarios de Medicare. (Unsplash)
La lectura profunda y reflexiva no solo mejora el lenguaje, sino que también fortalece la empatía y la capacidad de pensamiento abstracto.

2. Aprendizaje autodidacta: idiomas, música, programación

El aprendizaje por cuenta propia es otro rasgo común entre las mujeres con alto coeficiente intelectual. Investigadores de la Universidad de Edimburgo publicaron en la revista Intelligence (2019) que el estudio de idiomas en adultos se asocia con una mayor densidad de materia gris en áreas del cerebro ligadas a la atención, la memoria y el procesamiento verbal.

Por otro lado, el psicólogo Glenn Schellenberg, de la Universidad de Toronto, mostró en Psychological Science (2004) que aprender música desde edades tempranas —incluso de forma informal— mejora significativamente el CI verbal, la memoria auditiva y la atención sostenida.

También el aprendizaje de programación muestra beneficios: un estudio detectó mejoras en la flexibilidad cognitiva de mujeres que aprendían lenguajes de programación como Python o JavaScript por fuera de marcos académicos tradicionales.

Aprender música desde edades tempranas —incluso de forma informal— mejora significativamente el CI verbal, la memoria auditiva y la atención sostenida.
Aprender música desde edades tempranas —incluso de forma informal— mejora significativamente el CI verbal, la memoria auditiva y la atención sostenida. (Suministrada)

3. Juegos mentales, estrategia y resolución de problemas

Juegos como el ajedrez, los rompecabezas complejos, el Sudoku y algunos videojuegos de estrategia fortalecen la corteza prefrontal y mejoran funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la planificación y el control inhibitorio. Estas actividades cognitivas demandan un alto nivel de concentración, memoria de trabajo y pensamiento crítico, lo que estimula la neuroplasticidad en áreas cerebrales clave.

Además, investigaciones recientes han encontrado que los videojuegos de estrategia pueden inducir cambios funcionales y estructurales en la corteza prefrontal dorsolateral, una región asociada con el control ejecutivo y la regulación emocional.

