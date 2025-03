Lo que necesitas para construir la felicidad

A todo el que lo frecuenta no le debe extrañar que responda de este modo, pues es su manera de contestar a diario. Con esta actitud, según señala, toma la decisión de ser feliz, aunque a veces tenga días no tan buenos.

El también autor de libros como “Un día Menos” y “El Octavo Secreto: el último eslabón para revelar tu felicidad”, aclara que los momentos de alegría y la felicidad son dos cosas distintas, puesto que con momentos de alegría nada más, no vas a ser feliz. Sin embargo, trae a la atención el que hay varias escuelas de pensamiento, así como psicólogos y psiquiatras, que estudian el tema del “Science of Happiness” o la ciencia de la felicidad, que te dicen, “mientras más momentos de alegría tú acumules en tu vida, más probabilidades tienes de ser y mantenerte feliz”.

En otras palabras, señala que, si tú no tomas esa decisión, no vas a ser feliz, porque tienes que decidirlo, porque todo está diseñado. “Nosotros los seres humanos tenemos un sesgo inconsciente para no ser felices, porque estamos pendientes siempre al fight or flight, que es lo que decía el cerebro primitivo. Te enfrentas a una situación, la enfrento peleando o salgo corriendo, pero no está diseñado para ser feliz. Así que lo primero que tienes que hacer es decidir que yo voy a ser feliz, y es una batalla porque no es fácil”, aseveró.