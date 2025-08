¿Necesitas un detox de redes sociales? Conoce las señales y cómo puedes lograrlo

Puso como ejemplo que, si acuden a una fiesta familiar o a un restaurante y la relación interpersonal entre padres no se da, se limita el contacto entre la conversación, especialmente en los niños y adolescentes.

Aislamiento: “Cama” para la depresión

“No se trata de cuántos seguidores uno pueda tener, ni de cuánta gente nos mira el contenido, sino de cuántas personas realmente te sostienen cuando lo necesitas. Vemos cómo cada vez más la gente está tan aislada que no te miran, no hay un ‘buen día’ y se limita esa interacción. El aislamiento de por sí ya es un síntoma de la depresión. En otras palabras, yo estoy propiciando el ambiente perfecto para que la depresión pudiese ser en un momento, viviendo una situación ‘X’, acelerar el proceso. Si me aíslo por factores sobre conexión digital, entonces yo le estoy haciendo una ‘cama’ a la depresión, le estoy haciendo una ‘cama’ a la angustia, le estoy haciendo una ‘cama’ a la tristeza. ¿Por qué? Porque estamos literalmente interconectados”, acotó el doctor Cruz.