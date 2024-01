Si bien el año nuevo significa el nuevo comienzo del calendario gregoriano, también puede ser el año en el que logres esa meta que siempre te propones, pero aún no has alcanzado. Puede sonar trillado, pero aunque no creas en hacer resoluciones o dudes de poder cumplirlas a cabalidad, la llegada de cada 1 de enero y las posibilidades de un nuevo ciclo pueden ser ese empujoncito que te faltaba para dar el paso en la dirección correcta.

Ante esto, y la realidad de que a veces es difícil mantener las metas a raya, ya sea por falta de disciplina o por el ajetreo cotidiano, existen herramientas a bajo y moderado costo que pueden ayudarte a mantener el enfoque.

Aquí te brindamos una lista de artículos que serán tus aliados a la hora de lograr tus resoluciones o intenciones del 2024:

Captura que presenta un pantallazo de la aplicación Headspace. (Captura)

Ninguna aplicación móvil reemplaza los servicios de un profesional de la salud mental. No obstante, entre tanta tecnología a nuestro alcance, hay aplicaciones que ofrecen ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad, a manejar adecuadamente el tiempo o provocar un mayor sentido de bienestar. La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales expone que estas pueden utilizarse como un recurso de apoyo complementario a un cuidado profesional.

PUBLICIDAD

Entre estas, la aplicación Headspace provee meditaciones guiadas para el manejo de estrés, ansiedad, para dormir, entre otras situaciones de la vida diaria. También, es buena para principiantes, ya que hay meditaciones para diferentes niveles de experiencia. Headspace tiene una subscripción de $12.99 al mes. La aplicación también provee un 40% de descuento con el primer año de subscripción.

Disponible para teléfonos Apple o Android.

(Captura)

La marca FitBit es conocida por ofrecer rastreadores de fitness confiables a precio asequible. Si estás buscando mantener un mayor monitoreo de tu actividad física y tus entrenamientos, este modelo de costo moderado, ofrece herramientas que incluyen más de 40 modos de ejercicio, cronómetro, GPS integrado, frecuencia cardiaca 24/7 y seguimiento de la actividad durante todo el día. También es resistente al agua hasta 50 metros. Además, su conexión de Bluetooth permite que puedas controlar música de Youtube, Google Maps, Google Wallet, notificaciones de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones de tu teléfono móvil.

La compra incluye seis meses de suscripción Premium, donde encontrarás información en profundidad, entrenamientos exclusivos y más.

(Captura)

Una sesión de mobilidad y estiramiento antes y después de la rutina de ejercicios es importante, pero a veces con el ajoro del día, se nos pasa. También ocurre que la rutina de “cool down” no es suficiente como para calmar algunos dolores musculares. Este set 4 en 1 de rolos para estiramientos de Zmarthumb puede ayudarte a tener una sesión de estiramiento óptima, ya que incluye un cilindro de masaje con textura, una pelota de masaje con espuelas para músculos pequeños y un rolo para masaje de espalda, más un bolso de malla para guardar los artículos.

PUBLICIDAD

(Captura)

Las agendas son superútiles para mantenerse organizado y estar al tanto de todos los quehaceres y tareas. Con el Self Journal de Best Self tendrás más que una agenda: es un planificador de productividad de 13 semanas con el que podrás mantener tus metas a corto y largo plazo bien organizadas. Además, incluye frases y afirmaciones que invitan a la instrospección para que puedas mentalizarte y prepararte adecuadamente para alcanzar todo lo que te propongas en el 2024.

Planificador de presupuesto marca Clever Fox (Captura)

Utiliza esta libreta especializada para organizar tus finanzas ahora que comienza el año. Esta herramienta te ayudará a desarrollar una estrategia para que tus metas financieras sean manejables durante todo el año, te permitirá ver con facilidad cómo estás invirtiendo tu dinero y qué ajustes debes hacer para alcanzar tus objetivos o cuadrar la chequera. La agenda presupuestaria cuenta con cinco sobres de efectivo, pegatinas, guía del usuario, tapa dura de cuero ecológico, bucle para bolígrafo y bolsillo para notas.

Portada del libro El burén de Lula (Captura)

Como el dicho “barriga llena, corazón contento”, eso es lo que el libro de cocina “El burén de Lula” promete. Aprende a confeccionar platos típicos puertorriqueños que preservan la herencia culinaria africana de nuestra tierra borincana. Las lista de recetas por María Dolores “Lula” de Jesús incluyen clásicos boricuas como frituras, guisos y sancochos, dulces, mofongos y mucho más. Este libro será tu biblia de cocina en el año nuevo.

All About Snail Kit de la marca coreana COSRX (Captura)

Mantener una rutina saludable de skincare será más fácil con el All About Snail Kit de la marca coreana COSRX. En cuatro pasos, promete un cutis radiante y suave. El estuche incluye un limpiador, una esencia o sérum, una crema con péptidos para los ojos y una crema hidratante.

PUBLICIDAD

Who’s Afraid of AI?: Fear and Promise in the Age of Thinking Machines (Captura)

El libro “Who’s Afraid of AI?: Fear and Promise of the Age of Thinking Machines” es un texto esencial para quienes buscan aprender y entender cómo funciona la inteligencia artificial (IA). La tecnología beneficia al ser humano en tareas cotidianas, pero importantes como en la transportación, en la medicina y en los electrónicos. El autor Thomas Ramge explica cómo las máquinas logran aprender por sí mismas y cuestiona la ética de esta tecnología para ser utilizada en comunicaciones con personas por medio de robots y chatbots; que compañías y corporaciones hagan un mal uso de la recopilación de datos; y qué significa la evolución de la IA para la preservación de la raza humana.

Way - Intuitive Eating App (Captura)

La aplicación de Way expone que utilizando técnicas de mindfulness puedes mejorar tu dieta, incluso hasta bajar de peso. Way se basa en proveerle al usuario premisas sobre alimentación consciente, un proceso que implica comer con todos los sentidos, emociones y pensamientos antes, durante y después de comer. Es decir, no tiene que contar calorías, si no reflexionar en qué tipo de sensaciones emocionales el alimento produce. Los resultados de un estudio del 2018 sugieren que comer intuitivamente tiene mejores beneficios para la salud física y mental que contar calorías, especialmente en personas con desórdenes alimenticios.

Captura de la página de Masterclass. (Captura)

La plataforma de Masterclass es perfecta para aquellos estudiantes de la vida, ya que provee acceso a miles de lecciones virtuales con celebridades y personalidades reconocidas en sus respectivas áreas de expertise. Con Masterclass, podrás aprenderá hobbies nuevos, temas académicos, habilidades técnicas, habilidades artísticas y mucho más.

(Suministrada)

Algunos dicen que, para leer, no hay nada mejor que un libro físico. Pero, ya sea por necesidad o conveniencia, una tableta Kindle de lectura es una gran herramienta para las personas que buscan leer más o fomentar el hábito, en dondequiera que se encuentren. Este dispositivo con capacidad de almacenamiento digital de 8 GB, te permitirá almacenar múltiples libros para leer en cualquier lugar, pues es pequeño y fácil de transportar.